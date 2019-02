French News: ETF: les systèmes ESG gagnent du terrain

Source: Boerse Frankfurt19. Février 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Les transactions sans direction sur les FNB se poursuivent. Pour le moment, seules les valeurs des marchés émergents et les expositions ESG figurent clairement sur les listes d’achats. Selon les traders, les ventes se sont quelque peu calmées et Carsten Schröder de Comstenbank rapporte 37 000 transactions hebdomadaires. La semaine dernière, les marchés boursiers avaient été en mesure de rattraper leurs espoirs de trouver une solution pacifique au conflit commercial. Le DAX mardi matin était juste en dessous de 11 300 points. “Les problèmes restent cependant”, constate Cornelia Schübel du groupe Unicredit à propos du conflit commercial et du Brexit. “Tout le monde parle de durabilité” Les systèmes ESG deviennent de plus en plus importants. ESG est synonyme d’environnement, de social et de gouvernance, c’est-à-dire de bien-être écologique et social et de bonne gouvernance d’entreprise. “La semaine dernière, nous sommes passés d’un Stoxx Europe 600 conventionnel à un ETF MSCI Europe ESG Leaders”, a déclaré Rick van Leeuwen de IMC. D’autres ETF ESG ou ISR (investissement socialement responsable) sont actuellement très demandés. “Pendant longtemps, c’était un problème pour les fonds actifs, et maintenant tout le monde dans la zone des FNB en parle.” Les clients de Commerzbank, par exemple, comptaient sur les ETF MSCI USA SRI, mais se séparaient du groupe UBS MSCI World Socialally Responsible (UBS, MSCI World Socialally Responsible). WKN A1JA1R).

Selon Morningstar, les entrées de fonds ESG ESF en Europe en 2018 sont passées de 11,6 milliards d’euros à 12,5 milliards d’euros en 2017 par rapport à 2017. Les actifs sous gestion des fonds indiciels ESG ont augmenté de 4% à 90,7 milliards d’euros. Cela représente 12,5% du total des actifs des fonds ESG, contre un peu moins de 7% cinq ans plus tôt. Des FNB ESG pour les obligations également Presque tous les grands émetteurs proposent désormais des FNB correspondants, notamment iShares, UBS et BNP Paribas, mais aussi Amundi, Lyxor, Franklin Liberty, Invesco, L & G et Xtrackers. Parmi les plus importants actifs sous gestion, citons l’UBS MSCI Socialement responsable (WKN A1JA1R), l’UBS MSCI EMU Socialement responsable (WKN A1JA1T) et l’iShares Sustainable Corporate Corporate Bond 0. -3 ans (WKN A142NU). La plupart des études montrent que les investissements durables ne résistent pas moins bien que les investissements classiques à long terme Au contraire, “même sur le plan de la performance, les fonds durables ont nettement mieux performé que les fonds classiques au cours de la dernière année”, note-t-il. Ainsi, 32% des fonds durables actifs et passifs se sont retrouvés dans le premier quart de leur catégorie respective, 62% la moitié supérieure. Schübel rapporte des achats aux Euro Stoxx (WKN 593395, (WKN DBX1ET), aux MSCI Europe (WKN A0MZWK) et aux MSCI EMU (WKN DBX0GJ) ainsi que S & P 500 Trackers Achats et ventes Van Leeuwen rapporte principalement sur des FNB d’actions tels que les fonds indiciels Euro Stoxx 50, CAC 40, FTSE ou S & P 500, et le nouveau FNB MDAX semble être bien accueilli Invesco (WKN A2N7NF): Les clients de Commerzbank se séparent du iShares MDAX-ETF (WKN 593392) et parient sur le nouveau produit, tandis que des actions de marchés émergents telles que le iSCARS Core MSCI Emerging Markets Des pertes importantes ont déjà augmenté de 8,8% en 2018 au cours des trois dernières années, avec une moyenne de 13% par an au cours des trois dernières années. Les FNB automatisés et robotisés prennent des bénéfices Les FNB du secteur et de l’industrie ont fait leurs adieux à la technologie et à la technologie FNB fournisseurs, tels que Schr observé ¶Der. L’iShares Automation & Robotics (WKN A2ANH0) sera également abandonné. Il a fortement augmenté depuis la fin décembre, compensant l’essentiel de ses pertes depuis l’été dernier. L’Indice offre une exposition aux sociétés qui développent des technologies d’automatisation et de robotique.

Schröder Il n’ya pas d’image claire des transactions sur les ETF sur obligations: Commerzbank annonce des sorties de trésorerie du Trésor américain (WKN A1J202), du marché monétaire (WKN DBX0AN) et des ETF à rendement élevé (WKN A1H5UN), Schübel des achats et des ventes d’emprunts d’Etat européens, allemands et français (WKN DBX0AC), (WKN ETFL17) et de bons du Trésor américain. de: Anna-Maria Borse19. Février 2019, © Deutsche Börse AG

