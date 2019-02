French News: Fuchtel: “Les coopératives sont essentielles pour les zones rurales”

Source: Conférence du secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture à la réception annuelle des coopératives allemandes

A l’occasion de la réception annuelle de l’association allemande des coopératives et Raiffeisen le 19 février 2019 à Berlin, le secrétaire d’État parlementaire Hans-Joachim Fuchtel a souligné.

“Aujourd’hui, plus de 22 millions d’Allemands sont membres d’une coopérative – et donc un sur quatre. Les coopératives font la promotion de leurs membres, soutenant ainsi l’emploi et la création de valeur régionale. Cela vaut en particulier pour les zones rurales où les coopératives ont toujours été fermement ancrées. Assurer des soins primaires accessibles est une base importante pour l’égalité des conditions de vie dans les zones rurales. Faire les courses, aller au bureau de poste, demander une carte d’identité – dans les zones peu peuplées, de tels événements quotidiens sont souvent associés à de longues distances. Avec la diminution du nombre d’habitants, les magasins de détail, les succursales de banque et les bureaux de citoyens ne sont souvent plus rentables. Il ne reste alors plus d’autres moyens: fournisseurs locaux coopératifs, offres mobiles, coopération transfrontalière et assistance de quartier. Les citoyens sont souvent impliqués localement dans des formes d’organisation coopérative. Cela montre que le principe de solidarité de l’entraide peut être un concept prometteur dans les zones rurales. “Contexte: Le renforcement des zones rurales et l’égalité des conditions de vie dans les villes et les campagnes sont l’une des tâches essentielles du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL). L’objectif est de renforcer davantage nos régions rurales avec leurs potentialités diverses en tant que zones de vie indépendantes et zones économiques et de réaliser l’équivalence des conditions de vie. Par le biais de la tâche conjointe visant à améliorer la structure agricole et la protection du littoral (GAK), le BMEL promeut, par exemple, les maisons multifonctions, les micro-entreprises pour les besoins essentiels et les fournisseurs de services mobiles, via le modèle du Programme fédéral de développement rural (BULE) et des projets de démonstration dans les domaines clés du développement rural.

