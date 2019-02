French News: Industrie du bus privé: grèves permanentes possibles

Source: Verdi – United Services Union19. Février 2019 | Les négociations collectives dans le secteur privé des autobus et autocars du Bade-Wurtemberg ont pris fin le 18 février après trois tours de négociations et malgré deux grèves d’avertissement infructueuses. L’organisation d’employeurs WBO n’était pas disposée à améliorer suffisamment son offre. Il a offert 3,0 et 2,3% de plus de salaire sur une période de 26 mois. Mais cela creuserait davantage l’écart salarial avec les transports municipaux. La commission du tarif de ver.di a déclaré l’échec des négociations après une tentative d’accord final dans la soirée. Le syndicat se préparera à commencer le vote dans les entreprises à partir de la semaine prochaine. Cela permettrait des arrêts de travail illimités dans le trafic de bus.

Andreas Schackert, négociateur de ver.di: “Nous avions espéré que le signal des entreprises de la semaine dernière était suffisamment clair. De toute évidence, le message n’a pas encore été reçu par tous les employeurs. Ce qui était sur la table aujourd’hui n’était pas concluant. Parce que: avec cette offre, l’écart par rapport aux transports publics locaux augmenterait au lieu de se réduire. “Le WBO n’était pas encore prêt à collaborer avec ver.di pour garantir des salaires concurrentiels dans le secteur. Mais pour que les employeurs ne gagnent pas les 800 pilotes manquants. Bien entendu, ver.di restera prêt à parler et à donner aux employeurs une semaine de réflexion supplémentaire. “Si le WBO améliore son offre, nous nous asseyons à tout moment à la table des négociations”, a annoncé Schackert. Mois, la distance à la convention collective des transports municipaux (TV-N) devrait être considérablement réduite. Environ 9 000 employés de compagnies de bus privées du Bade-Wurtemberg sont concernés par les négociations. Le troisième cycle de négociations a été convenu pour le 18 février.

