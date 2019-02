French News: Infoportal sur la santé mentale dans un nouveau design

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales – Protéger et renforcer la santé mentale – tel est l’objectif du projet “Santé mentale sur le lieu de travail” (psyGA). Avec la relance du portail psyga.info, les utilisateurs peuvent naviguer sur le site de manière encore plus intuitive. Des offres pratiques telles que des outils d’apprentissage en ligne, des brochures, un livre audio sur le thème “L’épuisement professionnel” ainsi que des chèques abrégés offrent de nombreux conseils pour un monde du travail plus sain. et les utilisateurs réécrivent les connaissances psyGA. De plus, la nouvelle section “Focus” attire l’attention sur des sujets d’actualité concernant la santé mentale sur le lieu de travail. Les activités des partenaires du projet, avec lesquels psyGA développe de nouveaux services, sont désormais plus visibles. Le réseau de partenaires de coopération est le cœur du projet. Selon Franziska Stiegler de BKK, responsable du projet, le réseau apporte également une contribution importante à la connaissance opérationnelle de psyGA. Le portail d’information fournit une approche thématique et guide les dirigeants, les employés et tous ceux qui Gestion de la santé au travail, informations utiles et offres gratuites. PsyGA a connu une croissance régulière depuis sa dernière relance: plus de 15 nouveaux produits élargissent la portée du projet. Après avoir été repensé, le site Web accessible aux personnes à mobilité réduite a pour objectif de devenir le portail central d’informations et de support pour les questions relatives à la santé mentale sur le lieu de travail. Le projet est financé par le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales (BMAS) dans le cadre de la nouvelle initiative pour une meilleure qualité du travail (INQA), et l’Institut fédéral de sécurité et de santé au travail (BAuA) apporte son soutien spécialisé au projet.

