Source: Deutscher BauernverbandDer. L’association des agriculteurs allemands (DBV) a critiqué une proposition récemment proposée par la Commission européenne visant à définir de manière juridiquement contraignante la définition des matières premières pour les biocarburants. Ce sont des matières premières dont la production est associée à un risque élevé de changement indirect d’utilisation des sols? plus précisément, l’utilisation de zones à fort stock de carbone, par exemple, Rainforest. Cette définition est requise par la directive sur les énergies renouvelables (RED II), qui prévoit à son tour l’élimination progressive des biocarburants à partir de ces matières premières d’ici 2030. De manière significative, il s’agit de l’utilisation hautement controversée de l’huile de palme dans la production de biocarburants et de la promotion du défrichement illégal de la forêt tropicale. La Commission européenne dément impitoyablement son intention positive d’exclure de la production de biocarburants des matières premières critiques telles que l’huile de palme, et la crédite des objectifs climatiques de l’Union européenne. De l’aversion mal interprétée aux discussions de politique commerciale, cela crée des échappatoires permettant à l’huile de palme de continuer à s’écouler sans entrave dans la production de biocarburants dans l’Union européenne. Ce faisant, il contrecarre les objectifs de durabilité des biocarburants “, souligne Bernhard Krüsken, secrétaire général de l’Association des agriculteurs allemands. Ces échappatoires sont le résultat d’exemptions prévues pour l’huile de palme des petits producteurs. Selon la proposition de la Commission européenne, cette huile de palme peut continuer à être certifiée en tant que matière première présentant un faible risque de changement indirect d’affectation des sols. “Il est absurde d’attribuer à une ressource telle que l’huile de palme un risque indirect élevé et parfois faible de changement d’affectation des sols.” commenta Krüsken. Le facteur décisif est le bilan de gaz à effet de serre des biocarburants, car c’est le seul moyen d’atteindre les objectifs climatiques. La biomasse domestique produite de manière durable apporte une contribution importante à la réduction des gaz à effet de serre dans le trafic. La culture durable de matières premières pour la production de biocarburants est un important marché de vente pour l’agriculture allemande dans la situation économique difficile actuelle et fournit un aliment protéique national en tant que sous-produit de la production de biocarburant.

MIL OSI