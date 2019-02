French News: Le gagnant de BMW Art Journey, Zac Langdon-Pole, a commencé son voyage. Une recherche de traces au travers de nombreuses histoires du palmarès.

Vous trouverez de plus amples informations sur BMW Art Journey à l’adresse suivante: www.bmw-art-journey.com. Cette année également, des experts internationaux se réuniront à nouveau à Art Basel pour sélectionner une liste restreinte. Les membres du jury d’experts sont notamment Claire Hsu, directrice, Asia Art Archive, Hong Kong; Matthias Mühling, directeur de la galerie municipale à la Lenbachhaus, à Munich; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Présidente de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin; Phil Tinari, directeur du Centre d’art contemporain Ullens (UCCA), Beijing; Samson Young, lauréat du premier BMW Art Journey: l’annonce des trois artistes nommés aura lieu le 27 mars à 17h30 dans le salon BMW. À l’occasion de l’annonce de la liste des finalistes du prochain BMW Art Journey, BMW organisera un cocktail VIP exclusif le même soir. Dr. Thomas GirstBMW Responsable de la communication et de la politique du groupe, Engagement culturelPhone: +49 89 382 24753Fax: +49 89 382 24418www.press.bmwgroup.comE-mail: presse@bmw.de Dorothee DinesArt BaselArt Basel Responsable mondial des relations avec les médiasTéléphone: +41 58 206 27 06E-Mail : dorothee.dines@artbasel.com

À propos de Zac Langdon-PoleZac Langdon-Pole (né en 1988) vit et travaille à Berlin. Il a étudié au Elam College of Fine Arts d’Auckland et à la Städelschule de Francfort. Son travail est souvent influencé par des thèmes tels que l’appartenance, la traduction et l’identité. En 2017, il a remporté le prix ars viva pour les jeunes artistes vivant en Allemagne. Son travail a récemment été présenté dans diverses expositions, notamment la Kunsthalle Darmstadt, Entre ponts, Berlin, Ars Viva 2018, Berlin, S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gand et le Kunstverein München.

À propos d’Art Basel Art Basel a été fondée en 1970 par des galeristes de Bâle. Elle organise aujourd’hui les plus importantes foires d’art moderne et d’art contemporain, à Bâle, à Miami Beach et à Hong Kong. Chaque foire est façonnée par la ville et la région hôtesse et est donc unique. Cela se reflète dans la liste des galeries participantes, les œuvres exposées et le programme d’appui, préparé pour chaque édition en collaboration avec les institutions locales. À travers de nouvelles initiatives, telles que Art Basel Cities, pour lesquelles Art Basel collabore avec des villes sélectionnées dans le cadre de programmes culturels individuels, l’engagement d’Art Basel va désormais au-delà de l’organisation de foires d’art.L’engagement culturel du groupe BMW Depuis près de 50 ans, le programme de promotion culturelle internationale BMW Group, qui compte plus de 100 projets dans le monde entier, est un élément essentiel de la communication d’entreprise. L’engagement à long terme est axé sur le groupe BMW dans les domaines de l’art contemporain et moderne, de la musique classique et du jazz, ainsi que de l’architecture et du design. En 1972, l’artiste Gerhard Richter a réalisé trois peintures grand format spécialement pour le foyer du siège de Munich. Depuis lors, des artistes tels que Andy Warhol, Jeff Koons, Daniel Barenboim, Jonas Kaufmann et l’architecte Zaha Hadid ont collaboré avec BMW. En 2016 et 2017, l’artiste chinois Cao Fei et l’Américain John Baldessari ont conçu les deux nouveaux ajouts à la collection BMW Art Car. Outre ses propres formats tels que BMW Tate Live, BMW Art Journey et les concerts «Opéra pour tous» à Berlin, Munich, Moscou et Londres, la société soutient des musées et foires d’art de premier plan, ainsi que des orchestres, des festivals de jazz et des opéras à travers le monde. En dépit de son engagement en faveur de la culture, le groupe BMW considère la liberté absolue du potentiel créatif comme acquise, car il est tout autant le garant des œuvres d’art novatrices dans le domaine de l’art que celui des innovations dans une entreprise commerciale. Plus d’informations: www.bmwgroup.com/culture et www.bmwgroup.com / culture / overviewFacebook: https://www.facebook.com/BMW-Group-CultureInstagram: https://www.instagram.com/bmwgroupculture/@BMWGroupCulture#BMWGroupCultureLe groupe BMWLe groupe BMW a pour marques BMW, MINI, Rolls -Royce et BMW Motorrad sont le premier fabricant mondial de véhicules automobiles et de motos haut de gamme et un fournisseur de services financiers et de services de mobilité haut de gamme. Le réseau de production du groupe BMW comprend 30 sites de production et d’assemblage dans 14 pays; La société possède un réseau de distribution mondial présent dans plus de 140 pays: en 2018, le groupe BMW a réalisé des ventes mondiales de plus de 2 490 000 automobiles et de plus de 165 000 motos. Le résultat avant impôt de l’exercice 2017 s’élève à 10,655 milliards d’euros et le chiffre d’affaires à 98,678 milliards d’euros. La société employait 129 932 personnes dans le monde au 31 décembre 2017. Une réflexion à long terme et un comportement responsable ont toujours été le fondement du succès économique du groupe BMW. La société a fermement ancré la durabilité environnementale et sociale tout au long de la chaîne de valeur, une gestion globale du produit et un engagement clair en faveur de la préservation des ressources.Www.bmwgroup.comFacebook: http://www.facebook.com/BMWGroupTwitter: http: // twitter.com/BMWGroupYouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupViewInstagram: https://www.instagram.com/bmwgroupLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

