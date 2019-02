French News: Le secrétaire d’État parlementaire du ministre fédéral de l’Économie et de l’Energie, Thomas Bareiß, et le ministre du Commerce et de l’Industrie du Qatar, Al Kuwari, ouvrent la 6e réunion de la Commission économique mixte germano-qatari

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

19.02.2019 – Communiqué de presse

Le secrétaire d’État parlementaire du ministre fédéral de l’Économie et de l’Énergie, Thomas Bareiss, et le ministre du Commerce et de l’Industrie du Qatar, Ali Bin Ahmed Al Kuwari, se sont rencontrés aujourd’hui pour des entretiens sur les relations bilatérales dans les domaines de l’économie et de l’investissement. Par la suite, ils ont ouvert conjointement la 6ème réunion de la Commission économique mixte germano-qatari devant des représentants d’agences gouvernementales qatariennes, d’entreprises et d’associations commerciales allemandes ainsi que de ministères allemands. Thomas Bareiß: “Le Qatar se concentre délibérément sur la diversification de son économie. L’économie allemande est un partenaire compétent pour les nombreux projets d’infrastructure. Le Qatar a également agi en tant qu’investisseur fiable en Allemagne. Nous avons intérêt à ce que les relations économiques reposent sur le commerce et les investissements les plus larges possible. “En 2018, les exportations à destination du Qatar, d’un montant de 1,3 milliard d’euros, ont été compensées par des importations de 318 millions d’euros à destination de l’Allemagne.

