French News: L’équipage de l’ISS a commencé la session d’examen

Source: Espace fédéral russe

# TsPK # la chose principale est # cosmonautics19.02.2019 13:40 L’équipage de l’ISS a commencé la session

L’équipage principal de l’ISS s’est approché de l’étape la plus cruciale de la formation au CPC: la formation complète à l’examen (POS). ). “Notre équipage est toujours bon. Il est maintenant renforcé par Christina Cook et cette fois, nous réussirons à tout, le commandant du navire Soyouz MS Alexei Ovchinin en est certain. – Kristina a récemment fait partie de notre équipage, mais elle s’est révélée être un ingénieur de bord-2 compétent du navire et fonctionne très bien sur la station. Nous attendions avec impatience le début des examens et nous nous sentions assez forts pour montrer un bon résultat. »La formation traditionnellement complète a commencé avec le rapport du commandant d’équipage aux membres du comité d’examen sur la préparation au test. Après avoir sorti un ticket contenant les situations anormales énumérées et reçu les instructions des examinateurs, l’équipage s’est rendu sur le simulateur RS MKS, rappelant que la semaine dernière, l’équipage avait eu une «répétition de l’examen» pour se familiariser avec le RS MKS – le «jour du vol typique». «À la gare, comme sur le navire, nous travaillons comme une équipe bien coordonnée», a déclaré Alexey Ovchinin. «En cas de situation anormale, nous avons réparti les responsabilités, tout le monde a assez de travail.» Lors de la session de formation, la commission évalue les actions de l’équipage lors de l’exploitation de l’équipement, du travail avec les équipements et des systèmes de survie dans la station. Le résultat de l’examen détermine également la réaction des futurs participants à une longue expédition dans des situations d’urgence. L’équipage doit détecter en temps utile la défaillance ou la non-concordance des systèmes ISS, déterminer la nature de l’incident et prendre rapidement la décision de sortir de cette situation. La cohérence et la clarté de leurs actions dépendent du score du jour de l’examen.

