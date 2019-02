French News: Les combattants allemands de l’Etat islamique retirent leur citoyenneté

Source: CDU CSU

3 questions, 3 réponses avec l’homme politique interne Mathias Middelberg

Dans le nord de la Syrie, les combattants du terrorisme sont bloqués dans des camps kurdes. Beaucoup d’entre eux ont un passeport allemand. Que devrait-il leur arriver? Comment gérez-vous les combattants allemands du groupe IS qui rentrent en Allemagne des zones de guerre en Syrie et en Irak? Questions au porte-parole du groupe parlementaire Mathias Middelberg.

Quel groupe de personnes est impliqué dans la discussion en cours?

Anciens combattants de l’EI et leurs épouses et enfants qui ont éventuellement la nationalité allemande. Les chiffres exacts ne sont pas encore disponibles, mais il devrait probablement s’agir d’un nombre de trois chiffres peu élevé. En règle générale, les anciens combattants de l’EI sont des personnes qui, à l’époque, avaient délibérément quitté l’Allemagne pour se rendre dans les zones de combat de l’EI afin de rejoindre l’organisation terroriste qui s’y trouvait. En partie, ces personnes ont commis de terribles crimes de guerre, ont été formées au maniement des armes et des explosifs et sont maintenant extrêmement brutalisées. Nous devons supposer que ces personnes peuvent courir un risque considérable. Incidemment, cela s’applique également à leurs femmes et enfants endoctrinés.

Pourquoi l’Allemagne devrait-elle reprendre cela?

En gros, aucun État ne peut refuser de reprendre ses propres citoyens. Avant de pouvoir décider de vous retirer de cette personne, commencez par clarifier toute une série de questions. Nos autorités de sécurité doivent connaître l’identité et la nationalité de ces personnes et, dans le cas des combattants de l’EI, leurs crimes et, le cas échéant, les preuves à l’appui. Il convient également de préciser s’il n’est pas possible d’imposer une peine à l’étranger, dans laquelle ces actes ont au moins été commis – tout comme un trafiquant de drogue allemand est généralement puni à l’étranger, où il a commis son crime. En cas de double nationalité, il convient également de préciser si ces personnes ne peuvent pas être renvoyées dans leur autre pays d’origine.

Ces personnes ne devraient-elles pas être privées de la citoyenneté allemande?

C’est ce que le syndicat appelle depuis longtemps. Mais l’attitude de rejet du ministre fédéral de la Justice de l’époque, Maas, qui est maintenant confronté exactement à ce problème en tant que ministre fédéral des Affaires étrangères dans une autre fonction, a empêché une réglementation correspondante. Mme Barley, actuelle ministre fédérale de la Justice, aurait donc tout intérêt à approuver rapidement le projet de loi du ministère fédéral de l’Intérieur, disponible depuis novembre dernier. Une chose est claire: qui a volontairement adhéré à une organisation terroriste meurtrière comme l’Etat islamique pour établir un califat islamiste dans notre pays et dans notre pays, a clairement et définitivement renoncé à notre État. Donc, quelqu’un devrait perdre la citoyenneté allemande.

