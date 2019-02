French News: N. Tikhomirov: Le développement actif de Tcherepovets rend la ville attrayante pour les jeunes

Source: Russie – Conseil de la fédération

Dans le cadre des travaux dans la région de Vologda, le sénateur a participé à une réunion du club de discussion pour les jeunes de la ville de Cherepovets.

Nikolai Tikhomirov a participé à la réunion du club de discussion pour la jeunesse de Cherepovets, à laquelle ont participé des étudiants de l’université d’État de Cherepovets et des membres du Parlement de la jeunesse de la ville, sur le thème “La ville des jeunes”.

Nikolai Tikhomirov a participé à la réunion du club de discussion pour la jeunesse de la ville de Tcherepovets Nikolai Tikhomirov a évoqué son expérience de la participation de jeunes à la construction des objets urbains les plus importants et à la construction de l’usine métallurgique de Cherepovets. Le parlementaire a hautement apprécié la contribution des jeunes modernes au développement de Tcherepovets, notant que grâce à leurs connaissances, à leur créativité et à leur enthousiasme pour la ville, de nombreux changements sont en train de se produire, pour le mieux.

Nikolai Tikhomirov «Ces dernières années, des efforts énormes ont été déployés à Cherepovets pour développer la ville: de nouveaux emplois sont créés, des bâtiments résidentiels sont construits, des routes sont réparées, des parcs et des places sont améliorés, des jardins d’enfants et des écoles sont ouverts, des hôpitaux sont modernisés et des installations sportives supplémentaires sont construites. Le maire Elena Avdeeva a parlé de la mise en œuvre de la stratégie de développement social et économique de Tcherepovets, qui vise à améliorer davantage l’environnement urbain. Le club de discussion a été créé comme un nouveau moyen de communication avec les jeunes. en 2018 dans le plus grand centre industriel de la région, à l’initiative de sénateurs de la région de Vologda, Yuri Vorobyov Vorobev, Yuri L. représentant de l’organe législatif (représentant) de l’État gouvernement rstvennoy de la région de Vologda, et Nikolai Tikhomirov et soutenu par les députés de l’Assemblée législative régionale. Lors de réunions, les membres du club, ainsi que des personnalités politiques et des personnalités connues, discutent des problèmes politiques, économiques et sociaux les plus importants, ainsi que des problèmes actuels liés au développement de la région et de leur ville.

