French News: N. Zhuravlev: Les modifications que j’ai apportées protégeront les citoyens des transactions financières douteuses

Il s’agit d’une interdiction de cession-bail pour les particuliers, a déclaré le sénateur.

Nikolai Zhuravlev Zhuravlev Nikolai Andreevich, premier vice-président du Comité du budget et des marchés financiers du Conseil de la fédération, un représentant de l’organe exécutif de la région de Kostroma a présenté des amendements au projet de loi sur la révision de certains actes législatifs de la Fédération de Russie concernant la réglementation des activités de location spéciale. l’interdiction de cession-bail pour les particuliers, a déclaré le parlementaire: «Nous travaillons activement à domaine du crédit de détail overshenstvovaniem de la réglementation. La limite des intérêts courus sur les prêts, la liste des personnes autorisées à transférer les droits de créance sont déjà limitées et les prêteurs illégaux se voient refuser le droit à la protection judiciaire des prêts octroyés illégalement. Nous soutenons également la mise en œuvre d’une stratégie visant à améliorer la littératie financière de la population et nous travaillons avec les régions pour soutenir la mise en œuvre des dispositions clés de la feuille de route pertinente », a déclaré Nikolai Zhuravlev.

Les modifications visent à lutter contre la pratique illégale des sociétés de crédit-bail concernant le recours à la cession-bail pour prêter à des citoyens.

«Les modifications apportées aujourd’hui visent à lutter contre la pratique illégale des sociétés de crédit-bail concernant le recours à la cession-bail aux fins de prêts à des citoyens. Dans un tel système, les sociétés de crédit-bail évitent de se conformer aux exigences en matière de crédit à la consommation, laissant ainsi les citoyens sans droits sur leurs biens. Dans une telle situation, en l’absence de garanties spéciales pour les citoyens, même en cas de violation mineure de la part de l’emprunteur de l’obligation de payer des loyers, les consommateurs peuvent être privés de la possibilité de restituer leur bien. Dans certains cas, les tribunaux considèrent ces opérations comme des relations économiques dans le cadre desquelles des prêts sont accordés au locataire, mais il n’existe pas de norme non ambiguë permettant de protéger les citoyens de cette pratique. Par conséquent, il a été décidé d’interdire les contrats de crédit-bail consignés dans les relations juridiques avec des particuliers », a expliqué le sénateur.

