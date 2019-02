French News: Pavel Kolobkov a rencontré des basketteurs russes

Source: Ministère des sports de Russie

Le ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, a rencontré aujourd’hui, le 19 février au Centre de formation de Novogorsk, l’équipe nationale de basketball russe qui se prépare pour les matches décisifs du tournoi de qualification de la Coupe du monde 2019. Le ministre a visité l’entraînement ouvert de l’équipe, s’est entretenu avec les athlètes, les entraîneurs et le président de la Fédération de basket russe, Andrei Kirilenko.

Le 21 février, les Russes joueront avec l’équipe nationale bulgare et le 24 février à Perm avec l’équipe finlandaise. Quelle que soit l’issue du match des invités, une victoire à Perm permettra à l’équipe russe d’accéder à la finale de la Coupe du monde 2019.

“Je suis sûr que tout ira bien dans les prochains matchs”, a déclaré Pavel Kolobkov. – Notre équipe a un bon potentiel, beaucoup de jeunes gars dans l’équipe, l’entraîneur-chef très talentueux Sergey Bazarevich. Maintenant, l’équipe nationale a des leaders traumatisés, mais c’est une chance pour les jeunes. Si l’équipe est dans la composition optimale, alors c’est une équipe très forte. Karasev, Suédois, Brains – avec eux, l’équipe va augmenter. Potentiellement, l’équipe nationale peut jouer rapidement et de manière intéressante, comme Bazarevich lui-même a joué. ”

Actuellement, l’équipe russe est troisième de son groupe, après avoir remporté six victoires et quatre défaites. Elle se bat contre l’équipe finlandaise (cinq victoires, cinq défaites) pour le dernier départ du groupe à la Coupe du Monde 2019. Les équipes nationales de la France et de la République tchèque, qui ont pris les première et deuxième places, se sont assurées de se qualifier pour la phase finale.

Le championnat du monde de basketball masculin se tiendra en Chine du 31 août au 15 septembre 2019. Pour la première fois, 32 équipes nationales y participeront (dans les 24 derniers championnats du monde). Simultanément, selon les résultats de la Coupe du monde 2019, sept équipes participant aux XXXIIe Olympiades 2020 à Tokyo (Japon) seront déterminées, ainsi que 16 équipes participant au tournoi de qualification olympique.

Photo: Sergey Alexandrov

