French News: Projet de théâtre “Monodialogi”

Source: Ministère des affaires étrangères de la Pologne en polonais

Cette collaboration a commencé avec la mise en œuvre conjointe de la première version du spectacle “Iwona” de Witold Gombrowicz et a abouti, en 10 ans, à la création de plusieurs dizaines de projets. Outre les sept représentations représentées, des représentations ont également eu lieu dans des villes polonaises, des présentations d’art dans des festivals, une expérience faisant partie du jeu “Mother” avec Miśkiem Barbara et d’autres. Dans la performance “Monodialogi”, des films multimédias promotionnels créés sur la base de 6 représentations théâtrales sont combinés à la présentation de leurs auteurs: “Portrait” (S.Mrożek), “Sénat des fous” (J.Korczak), “Iwonna” .Gombrowicz), “Witkacy jest / Witkacy n’est pas présent” (SIWitkiewicz), “Popielucha” (J. Głowacki), “Le cheval qui monte (D. Masowski) et des monologues de héros qui révèlent le contenu de la chanson. De plus, les personnages se préparent à communiquer avec la salle afin de transformer le monologue en un dialogue et de donner la performance au composant d’improvisation. Les monologues du dialogue seront transformés en certains des meilleurs acteurs du théâtre “Harmyder”: Waleria Lynnyk, Alla Domańska, Dmytro Bezwerbna, Jurij Moklycia, Oleksij Stadniuk et Pawel Porycki. Nous vous attendons sur un jeu intellectuel qui, selon le plan, se transformera en conversations avec un verre de vin. Adresse: ul. Kowelska, 56, bâtiment de la culture du district de Łucki, l’entrée est gratuite! Particulièrement recommandé aux spectateurs immuables du théâtre.