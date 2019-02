French News: Récupérer des partisans de l’EI capturés en Syrie et les traduire en justice

Source: Die Linke “Le gouvernement fédéral doit immédiatement procéder à la récupération des combattants allemands de l’EI et de leurs familles capturés en Syrie. À cette fin, elle devrait entrer en contact direct avec le gouvernement autonome autonome du nord de la Syrie sans se préoccuper des sensibilités du gouvernement turc “, a déclaré la porte-parole nationale de la faction DIE LINKE, Ulla Jelpke. Le député a poursuivi: “On ne peut pas s’attendre à ce que les autorités kurdes se soient battues après la lutte riche en victimes contre l’EI, ni pour la mise en sécurité permanente de prisonniers de plus de 40 pays. Il y a aussi le danger que les combattants de l’EI capturés s’échappent et rentrent secrètement en Allemagne si l’armée turque attaquait la zone autonome. Enfin, il est également question de la sécurité de la population en Allemagne et, enfin, les survivants du génocide des Yézidis et d’autres victimes d’atrocités de l’Etat islamique ont le droit de traduire leurs auteurs en justice et de les punir. Étant donné que les autorités autonomes ont déclaré ne pas pouvoir se permettre cela, les membres allemands de l’IS doivent répondre soit devant les juridictions pénales allemandes, soit devant un tribunal spécial de l’ONU à créer. “

