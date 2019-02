French News: Relations d’approvisionnement dans le secteur laitier: les laiteries sont maintenant en poste

Source: Deutscher BauernverbandL’Institut de Kiel d’économie alimentaire (ife), dans son évaluation, a pleinement confirmé les positions de l’Association des agriculteurs allemands (DBV) dans la formation des relations d’approvisionnement. Cela montre une opinion hétérogène parmi les producteurs laitiers: alors que les grandes exploitations laitières spécialisées préfèrent de plus en plus les contrats individuels, les exploitations laitières plus petites et en expansion sont plus favorables au maintien des modèles précédents sans limitation de quantité. Les modèles de livraison des laiteries doivent rendre justice à cette hétérogénéité. Du point de vue du DBV, il n’est donc en principe pas besoin de solutions uniformes d’État. Le secteur laitier doit plutôt avoir pour objectif de contrecarrer les fluctuations du marché en modernisant les relations d’approvisionnement. Afin d’empêcher l’application de l’article 148 en Allemagne, les laiteries et les producteurs de lait devraient enfin procéder à une planification commune des quantités et à un rapprochement des quantités en fonction de la demande. Un meilleur équilibre entre les perspectives de vente des produits laitiers d’une part et l’offre de lait cru de l’autre serait dans l’intérêt des laiteries et des producteurs laitiers. Le ministère fédéral de l’Agriculture a demandé aux associations laitières de présenter cette semaine une stratégie pour 2030 d’ici à l’automne 2019 ?? même si la stratégie pour 2030 et la conception des relations d’approvisionnement ne vont pas nécessairement de pair. Toutefois, du point de vue de l’association des agriculteurs allemands, la stratégie 2030 ne doit pas rester uniquement un tigre de papier ayant pour but d’empêcher l’application de l’article 148. L’élaboration d’une stratégie commune pour le secteur laitier allemand n’a de sens que si tous les participants poursuivent l’objectif de positionner le secteur de manière prospective et en tenant compte des défis actuels et futurs. Les thèmes de la promotion, de la communication sectorielle et de la normalisation, éventuellement organisés par une association sectorielle reconnue, figurent en tête des priorités de DBV.

