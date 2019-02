French News: S. Mitin: L’état du secteur de l’eau détermine en grande partie la durabilité socio-économique du pays

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le Conseil de la fédération a examiné les problèmes de l’état actuel des masses d’eau et les perspectives de restauration et d’amélioration de ces dernières.

Sergey Mitin MitinSergey Gerasimovich, vice-président du Comité de la politique agraire et alimentaire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la Fédération, a tenu une réunion sur le thème «Restaurer les masses d’eau: priorités et solutions», a déclaré le sénateur. Plan d’activités du Conseil de la fédération pour la session de printemps 2019

“Les ressources en eau et le secteur de l’eau dans son ensemble déterminent en grande partie la durabilité socio-économique du pays, le niveau et l’espérance de vie de sa population”, a déclaré Sergey Mitin.

Il a déclaré que la Russie est l’un des pays les plus riches au monde avec des eaux naturelles. Plus de 2,5 millions de rivières d’une longueur totale de plus de 8 millions de km traversent son territoire. Il y a 2,7 millions de lacs sur le territoire de notre pays. Les ressources naturelles totales en eau douce de la Fédération de Russie sont estimées à plus de 7,7 millions de km3 / an – les ressources moyennes à long terme pour le débit des rivières s’élèvent à 11%. ressource mondiale du débit des rivières, ressources en eau des lacs – 20%. toutes les réserves mondiales d’eau douce de surface. Il existe 2 290 réservoirs avec un volume total de plus de 350 km3.

«Le potentiel en ressources en eau étant énorme, la Fédération de Russie connaît un ensemble complexe de problèmes de gestion de l’eau. L’un des problèmes les plus graves et les plus importants sur le plan social reste le degré élevé de pollution des masses d’eau dans la plupart des régions du pays. En conséquence, le sénateur a rappelé que le décret de mai du président de la Fédération de Russie sur les objectifs nationaux et les objectifs stratégiques du développement de la Fédération de Russie jusqu’en 2024 a été souligné par la sénatrice. Des objectifs extrêmement clairs ont été fixés – amélioration de la qualité de l’eau potable, amélioration écologique des masses d’eau, préservation de systèmes hydrographiques uniques, y compris le lac Baïkal, Teletskoïe, Ladoga, Onega et les rivières Volga et Don. Oby, Yenisei, Amur, Ural, Pechora Sergey Mitin a indiqué que la feuille de route pour la mise en œuvre des tâches définies par le président devrait être le projet national «Écologie», prévoyant l’ensemble des projets fédéraux «Eau propre», «Améliorer la Volga», «Sauver le lac Baikal» et “La préservation de masses d’eau uniques.” L’accomplissement des tâches définies par le projet national jusqu’en 2024 devrait augmenter la proportion de la population du pays alimentée en eau potable de haute qualité par des systèmes d’approvisionnement en eau centralisés – jusqu’à 90,8%. (maintenant – 87,5%), de la population urbaine – jusqu’à 99%. Le sénateur a ajouté que, dans le cadre du projet fédéral “Préservation du lac Baïkal”, la réduction attendue des rejets d’eaux usées polluées dans le territoire naturel de Baïkal devrait être réduite de 28,2%, la superficie des plans d’eau restaurés il est prévu d’augmenter de 20 800 hectares2 d’ici 2024. «L’ampleur des tâches confiées nécessitera une attention particulière de la part des autorités fédérales en ce qui concerne l’utilisation efficace et dans les délais des fonds alloués à la réalisation des objectifs du projet. Le sénateur a également attiré l’attention sur le fait que le montant total des fonds alloués au projet national “Écologie” s’élèverait à 4,04 milliards de roubles d’ici 2024, en particulier le projet “Préservation du lac Baïkal” prévoit l’allocation d’un soutien financier. à hauteur de 33,944 milliards de roubles et dans le cadre du projet «Préservation de masses d’eau uniques – 15,152 milliards de roubles». «Les buts et objectifs du projet national« Écologie »montrent objectivement que la situation concernant l’état général des masses d’eau reste très tendue», législateur Knul. À cet égard, il a souligné l’urgence de la situation dans le bassin de la Volga, où, selon le Ministère des ressources naturelles et de l’écologie de la Russie, la charge totale des ressources en eau du fleuve (pollution et pollution) est 8 fois supérieure à la moyenne de la Russie. étude approfondie et discussion détaillée. L’événement central de la session de printemps des travaux du Conseil de la Fédération sur ce sujet sera le Troisième Congrès de l’eau, qui se tiendra du 24 au 26 juin 2019 à Moscou au World Trade Center “, a déclaré Sergueï Mitin. Les participants ont recommandé au Comité du Conseil de la Fédération sur les politiques agraires et alimentaires. et management environnemental contactent le gouvernement de la Fédération de Russie pour envisager la possibilité de modifier le Code de l’eau de la Fédération de Russie en ce qui concerne la levée des restrictions aux pouvoirs des organes de l’État dans la Fédération, en ce qui concerne les masses d’eau appartenant au gouvernement fédéral, en raison de leur localisation territoriale, qui ne permettent pas aux entités constitutives de la Fédération de Russie, dans le cadre de pouvoirs délégués, de prendre des mesures pour prévenir les impacts négatifs sur les masses d’eau traversant le territoire de deux ou plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie (par exemple, la rivière Ufa), à laquelle ont participé des membres du Conseil de la fédération, des représentants d’organes gouvernementaux fédéraux et régionaux, ainsi que de la communauté des experts scientifiques.

