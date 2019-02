French News: Soutenir le mouvement paternel dans les régions contribuera à renforcer le rôle du père dans l’éducation des enfants – V. Smirnov

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris part aux travaux du premier forum des pères de toute la Russie à Iekaterinbourg.

Viktor Smirnov Smirnov, Viktor Vladimirovich, un représentant de l’organe gouvernemental législatif (représentant) de la région d’Ivanovo a pris part au premier forum des pères de toute la Russie à Ekaterinbourg.

Le sénateur a lu Zinaida Fedorovna, présidente du Comité du Conseil du Conseil de la Fédération pour la science, l’éducation et la culture du Conseil de la fédération, une représentante de l’autorité législative (représentante) de la ville de Moscou aux participants au forum. «Le thème du forum« Le rôle du père dans la famille moderne: politique de l’État et nouvelles perspectives »confirme la priorité des questions de soutien à la famille pour l’État et la société. Dans le contexte de l’annonce en Russie de la Décennie de l’enfance, les problèmes de formation d’une image positive du père, d’une attitude responsable vis-à-vis des responsabilités parentales et de l’éducation d’un enfant revêtent une importance particulière “, déclare Viktor Smirnov. valeurs de la famille et de l’éducation des enfants, inculquant un sentiment d’amour pour la petite et la grande patrie, assurant la sécurité de l’âge adulte, résolvant des problèmes urgents dans l’intérêt de la famille et des enfants. Un membre du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération et le représentant plénipotentiaire du Conseil de la fédération ont assisté à l’interaction avec la commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie et au commissaire de la Présidente de la Fédération de Russie, Yelena Popova. . Le Conseil des pères, dirigé par Anna Kuznetsova, Commissaire à la Présidence pour les droits de l’enfant, fait partie de ses fondateurs.

