French News: Toute nourriture mise au rebut en est une de trop

Source: CDU CSU

19/02/2019

Le gaspillage alimentaire est l’affaire de tous

Demain, mercredi 20 février 2019, la ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, Julia Klöckner, présentera la Stratégie nationale de réduction du gaspillage des aliments au sein du Cabinet fédéral. Le vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag allemand, Gitta Connemann, et le président du groupe de travail sur la nutrition et l’agriculture, Albert Stegemann, expliquent:

Gitta Connemann: “Le gaspillage alimentaire nous concerne tous. Tout le monde peut changer quelque chose. Qui jette de la nourriture, gaspille nourriture, argent et énergie. D’autres paient le prix. Cette stratégie est un autre jalon sur la voie du gaspillage et de l’appréciation des aliments. Les premiers succès sont visibles. Il y a quelques années à peine, plus de 80 kilogrammes de nourriture par habitant sont tombés dans la poubelle – maintenant 55 kilogrammes. Les volumes ont diminué – en partie grâce à la campagne “Trop bon pour le fût”.

C’est tout bon, mais pas assez. En Allemagne, il reste encore 11 millions de tonnes de déchets alimentaires provenant de l’industrie, du commerce, des gros consommateurs et des ménages privés – et cela chaque année.

Des études montrent que plus les consommateurs sont jeunes, plus ils sont jetés. L’illumination est le mot magique. L’alimentation appartient enfin à tous les programmes. Qui sait d’où proviennent les aliments, avec quelle quantité d’énergie ils sont transformés, combien de temps ils peuvent être réellement consommés, ne les jettent pas à la poubelle. Ce doit être notre objectif commun. Parce que la nourriture est trop bonne pour le baril. Les femmes rurales le montrent chaque jour aux enfants et aux adolescents titulaires d’une «licence de nutrition» et du «SchmExperten». Ils transmettent des compétences en cuisine et donc une appréciation pratique de la nourriture – sur une base volontaire. “

Albert Stegemann: “Nous devons repenser la société en vue de mieux apprécier la nourriture comme base de la vie. Dans le même temps, nous devons repenser l’appréciation des familles d’agriculteurs qui produisent chaque jour des aliments de qualité, sûrs et sains. L’appréciation de la nourriture et l’acceptation de l’agriculture sont mutuellement dépendantes. Par conséquent, en tant que groupe de l’Union, nous nous félicitons du fait que nous disposions maintenant d’une stratégie à la fois scientifique et politiquement complète pour collaborer avec toutes les parties prenantes concernées afin d’élaborer des mesures de prévention du gaspillage alimentaire. Ce faisant, nous protégerons les intérêts des petites et moyennes entreprises.

Nous nous concentrons avant tout sur l’innovation et la numérisation. Celles-ci incluent des applications telles que l’application Best-Left, qui propose des idées de cuisson sur la préparation de nombreux plats délicieux à partir de restes de nourriture. Ceux-ci incluent des offres numériques pour faciliter le partage et le partage de la nourriture dans le quartier ou aux organisations à but non lucratif. Et cela inclut l’emballage intelligent qui utilise des couleurs pour indiquer la durée de vie d’un produit. Le développement d’un tel emballage intelligent, qui peut compléter la date de péremption, est soutenu par 3,5 millions d’euros. De cette manière, nous voulons offrir aux consommateurs une meilleure orientation afin d’éviter tout gaspillage alimentaire inutile. “

fond:

La Stratégie nationale de réduction du gaspillage alimentaire est une source potentielle de gaspillage alimentaire et met en évidence les défis et les domaines d’action mis en œuvre pour réduire le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. La stratégie indique clairement que la réduction du gaspillage alimentaire est une tâche de société qui implique la participation de toutes les parties prenantes de la société civile, des entreprises et de la recherche au processus national d’élaboration de mesures et d’objectifs de lutte contre le gaspillage alimentaire. La stratégie est axée sur la prévention des déchets générés après la récolte ou l’abattage.

MIL OSI