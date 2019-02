French News: Visite de la délégation de la République d’Indonésie au Centre scientifique de surveillance de la Terre

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # NTs OMZ # chose principale # Télédétection de la Terre # groupes orbitaux19.02.2019 13: 38Visite de la délégation de la République d’Indonésie au Centre de recherche sur la surveillance de la Terre

Le ministre de la coordination chargé de la politique, du droit et de la sécurité de la République d’Indonésie, M. Viranto, a effectué une visite de travail au Centre scientifique pour la surveillance opérationnelle de la Terre (MNOMZ, qui fait partie du système spatial russe et de la société d’État Roscosmos). La délégation indonésienne a présenté les capacités du groupe russe. Télédétection de la Terre (télédétection de la Terre), infrastructures terrestres, ainsi que des services de traitement thématique d’images satellitaires. L’un des points à l’ordre du jour des relations bilatérales dans le domaine de l’espace La surveillance consiste à mettre au point et à améliorer des méthodes de prévision des séismes fondées sur des données obtenues par des satellites russes.Le Centre NTs est un opérateur national russe du groupe orbital de véhicules spatiaux de télédétection de la Terre. Le centre, situé à Moscou, gère les satellites de télédétection de la Terre et en reçoit des informations sous forme d’images très détaillées de la surface de la planète, selon divers spectres et résolutions: aujourd’hui, les résultats de la télédétection sont utilisés dans le monde entier dans les domaines socio-économiques: cartographie, hydrologie, foresterie et agriculture, poissons la pêche, la surveillance de l’environnement, le cadastre terrestre, ainsi que les situations d’urgence et leurs prévisions.

