Projekt teatralny „Monodialogi”

Ta współpraca rozpoczęła się ze wspólnej realizacji pierwszej wersji spektaklu „Iwona” Witolda Gombrowicza i w ciągu 10 lat spowodowała tworzenie kilkudziesięciu projektów. Oprócz siedmiu reprezentowanych przedstawień, odbyły się również występy w polskich miastach, prezentacje sztuki na festiwalach, eksperyment w ramach gry-czytki „Matka” wspólnie z Miśkiem Barbarą i inne.



W spektaklu „Monodialogi” łącza sie ze sobą promocyjne filmy multimedialne, stworzone na bazie 6 przedstawień teatralnych, wraz z prezentacją ich autorów: „Portret” (S.Mrożek), „Senat szaleńców” (J.Korczak), „Iwonna” (W.Gombrowicz), „Witkacy jest/Witkacego nie ma” (S.I.Witkiewicz), „Popielucha” (J.Głowacki), „Koń, który jeździ (D.Masłowska) oraz żywe monologi bohaterów, które wyjawiają treść utworu. Oprócz tego, bohaterowie przygotowują się do komunikowania się z salą w celu przetworzenia monologu na dialog, oraz przydawania przedstawieniu improwizacyjnej składowej.



Przetwarzać monologi na dialog będą jedni z najlepszych aktorów teatru „Harmyder”: Waleria Lynnyk, Alla Domańska, Dmytro Bezwerbny, Jurij Moklycia, Oleksij Stadniuk i Pawło Porycki.



Czekamy Państwa na zabawie intelektualnej, która według planu zmieni się na rozmowy przy lampce wina.



Adres: ul. Kowelska, 56, Łucki Rejonowy Budynek Kultury.

Wstęp jest wolny! Szczególnie polecony dla niezmiennych widzów teatru.