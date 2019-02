Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Żałoba narodowa w związku ze śmiercią byłego premiera Jana Olszewskiego

14 lutego 2019

Konsulat Generalny RP w Łucku zawiadamia, że w związku ze śmiercią byłego premiera Jana Olszewskiego Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową w dniach 15 i 16 lutego. Księga kondolencyjna zostanie wyłożona w Konsulacie RP w Łucku w piątek 15 lutego w godzinach 11:00 -15:00.

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 r. w Warszawie. W wieku 13 lat wstąpił do Szarych Szeregów. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.



W 1953 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.



W latach 60. bronił w procesach politycznych m.in.: Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Janusza Szpotańskiego, Melchiora Wańkowicza, Adama Michnika. W 1975 r. podpisał „List 59” – protest przeciw poprawkom wprowadzającym do konstytucji PRL przewodnią rolę PZPR i sojusz z ZSRR. W 1976 r. bronił w sądach robotników Radomia i Ursusa. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.



W 1980 r. doradzał Solidarności i Lechowi Wałęsie. Jako członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu. Był pełnomocnikiem rodziny ks. Jerzego Popiełuszki podczas procesu jego zabójców z Służby Bezpieczeństwa.



Zwieńczeniem kariery politycznej Olszewskiego była funkcja szefa rządu. W 1991 r. Lech Wałęsa powołał go na premiera, a 23 grudnia 1991 r. jego rząd otrzymał wotum zaufania. Funkcje premiera Olszewski pełnił do 5 czerwca 1992.



Jan Olszewski zmarł 7 lutego w Warszawie.

