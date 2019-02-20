А. Майоров: Профильный Комитет СФ готовит предложения по выполнению Послания Президента России Федеральному Собранию

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ уже создана рабочая группа по мониторингу реализации законодательства в области обращения с отходами производства и потребления для рассмотрения проблемных вопросов реформы, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отметил, что сегодня Президент РФ в том числе акцентировал внимание на важность перехода регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, на необходимость повышения доли переработки отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

Смотрите также

Алексей Майоров сообщил, что в профильном Комитете СФ создана рабочая группа по мониторингу реализации законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления для рассмотрения проблемных вопросов реформы.

«Кроме того, в период весенней сессии 2019 года Комитет проведет «круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение и перспективы развития сферы вторичных материальных ресурсов на основе вовлечения отходов в хозяйственный оборот», целью которого является выработка решений по совершенствованию законодательной базы в области обращения с отходами и вторичными ресурсами для создания экологически эффективной экономики».

В марте Комитет СФ готовит встречу членов Совета Федерации с Министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным на тему «О национальном проекте «Экология»

По словам парламентария, Президент РФ отдельно остановился на вопросах перехода промышленности на наилучшие доступные технологии, на новые правила нормирования воздействий на окружающую среду. «Данная проблематика находится в сфере особого внимания Комитета» — подчеркнул сенатор. В марте 2019 г. Комитет СФ готовит встречу членов Совета Федерации с Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным на тему «О национальном проекте «Экология». «На этой встрече будут подняты вопросы, связанные с реализацией федеральных проектов «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Чистый воздух», направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, включая атмосферный воздух, и улучшение качества жизни граждан, в первую очередь, жителей крупных промышленных центров», — сообщил Алексей Майоров.

«Комитет продолжит работу в этой области. В течение года мы будем осуществлять мониторинг правоприменительной практики так называемого закона о наилучших доступных технологиях (НДТ), а в период осенней сессии 2019 года проведем парламентские слушания по этой теме», — заверил парламентарий.

MIL OSI