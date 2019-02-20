Бывший начальник Управления автомобильных дорог Республики Карелия осужден за получении взяток на сумму около 12 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Петрозаводский городской суд Республики Карелия вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» и «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взяток в виде денег, иного имущества и в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за совершение действий в пользу взяткодателей и представляемых им лиц, а также за незаконные действия, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что начальник Управления автодора Карелии и его заместитель, в отношении которого уже вынесен обвинительный приговор, вошли в преступную группу, организованную фактическим руководителем ООО «Ремстройкомплект».

Соучастники в период 2015-2017 гг. на систематической основе получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составляет 11 млн 954 тыс. рублей.

Приговором суда бывшему руководителю Управтодора Карелии назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 25 млн рублей с лишением права на срок 13 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Приговор не вступил в законную силу.

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