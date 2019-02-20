Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал тематику Послания главы государства.

Безусловным приоритетом Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию стали социальные проблемы, а именно – сбережение нации. Об этом рассказал член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области комментируя тематику Послания.

«Послание было очень емким, поставлено много важных задач. Конечно, мы будем стараться их выполнить», — сказал сенатор.

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Он отметил, что Президент детально затронул такие вопросы, как начисление пенсий и надбавок, выплаты на детей, в том числе детей-инвалидов, налоговые льготы для многодетных семей. «Это здорово, потому что все семьи, имеющие детей, почувствуют безусловное улучшение своего положения», — считает Владимир Круглый.

Очень важным, интересным и конкретным был раздел Послания, посвященный медицине

По мнению парламентария, очень важным, интересным и конкретным был раздел Послания, посвященный медицине. Такие положения документа, как доступность медицинской помощи, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, внедрение проекта «Бережливая поликлиника», программа борьбы с онкологическими заболеваниями, развитие паллиативной помощи, детских реабилитационных центров, нужно как можно быстрее и эффективнее реализовать в регионах России, подчеркнул сенатор.

«В том числе, это необходимо осуществить в Орловской области, которую я представляю в Совете Федерации, и где многое делается для развития сферы здравоохранения», — сказал законодатель.

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