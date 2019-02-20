В Санкт-Петербурге вынесен приговор за контрабанду валюты с конфискацией более 1 млн 700 тысяч рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Новгородской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств).

Установлено, что мужчина намеревался вылететь в Республику Азербайджан и осуществил контрабанду наличных денежных средств. Находясь в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, он не задекларировал имеющуюся при нём валюту в сумме более 1 млн 700 тысяч рублей. Этот факт был выявлен в ходе таможенного контроля.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности жителя Новгородской области и назначил ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы за два месяца в сумме 50 тысяч рублей с конфискацией валюты в доход государства.

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