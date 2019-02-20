В Тамбовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении членов организованной группы, незаконно обналичивших 335 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Октябрьский районный суд г. Тамбова Тамбовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении последнего члена организованной преступной группы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст.172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч.2 ст.173.1УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц, по предварительному сговору).

В суде установлено, что злоумышленник в сговоре с жителем Инжавинского района Тамбовской области, с целью обналичивания денежных средств создали организованную группу, состоявшую из 5 человек.

Для осуществления противоправной деятельности ими было создано 20 фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а также в кредитных учреждениях открыты лицевые счета на 170 физических лиц, не осведомленных об их преступных намерениях.

С мая 2016 года по июнь 2017 года, по фиктивным основаниям «заказчиками обналичивания» перечислялись денежные средства на счета этих фирм, откуда они переправлялись на банковские карты физических лиц, с которых затем и происходило снятие наличных.

Используя указанную схему для осуществления незаконной банковской деятельности, члены группы, за денежное вознаграждение в 6% от совершенных сделок, обналичили более 335 млн. рублей, которые передали «заказчикам», получив за свою «работу» свыше 21 млн. рублей.

Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При задержании в используемом ими автомобиле было обнаружено и изъято 1 млн. 244 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил злоумышленника к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Несколькими днями ранее второму организатору группы, а также его родному брату, являвшемуся наиболее активным членом группы, суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в 600 тысяч рублей и 2 лет лишения свободы со штрафом в 200 тыс. рублей, соответственно.

Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Двоим членам организованной группы, оказывавшим бухгалтерские и юридические услуги, назначено наказание от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно, со штрафом в 30 и 10 тысяч рублей.

Изъятые при задержании членов группы денежные средства конфискованы в собственность государства.

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