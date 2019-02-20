В Тульской области прокуратура помогла гражданину из числа детей – сироте получить жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Суворовского района Тульской области по обращению местного жителя, имеющего статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении. Установлено, что мать заявителя умерла, отец судом лишен родительских прав.

Сирота находился под опекой, закрепленное за ним жилое помещение признано непригодным для проживания.

Согласно распоряжению министерства труда и социальной защиты Тульской области заявитель включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Однако жилье ему не было предоставлено.

В этой связи прокурор района обратился в суд к министерству труда и социальной защиты Тульской области с иском об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем. Требования прокурора судом удовлетворены.

В настоящее время решение суда исполнено, права восстановлены, молодой человек обеспечен благоустроенной квартирой в новостройке в мкр Северная Мыза г. Тулы.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI