Группа «Аэрофлот» в январе увеличила перевозку пассажиров на 14,5%

Source: Russia Aeroflot

20 февраля 2019 года, Москва. — ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» (далее «Группа») и авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» (далее «Компания») за январь 2019 года[1].

Основные операционные показатели в яваре 2019 года

В январе 2019 года Группа «Аэрофлот» перевезла 4,2 млн пассажиров, что на 14,5% превышает результат за январь 2018 года. Количество пассажиров, перевезенных авиакомпанией «Аэрофлот», составило 2,8 млн человек, увеличившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в январе 2019 года увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» — на 9,6%. Рост предельного пассажирооборота составил 16,4% для Группы и 12,3% для Компании.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 1,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75,9%. По авиакомпании «Аэрофлот» процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,8 п.п., до 73,2%.

Парк воздушных судов

Группа «Аэрофлот» в январе 2019 года ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период из парка был выведен один самолет DHC8-300. По состоянию на 31 января 2019 года парк Группы насчитывал 367 воздушных судов.

В парке авиакомпании «Аэрофлот» в январе 2019 года изменений не произошло. По состоянию на 31 января 2019 года парк авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 253 воздушных судна.

Изменение парка ВС, нетто

январь 2019 г.

Количество ВС[2]

на 31.01.2019

Группа «Аэрофлот»

+1

367

Авиакомпания «Аэрофлот»

–

253

Операционные показатели Группы «Аэрофлот»

Показатель

Январь2019 г.

Январь2018 г.

Изм.

Пассажиропоток, тыс. чел.

4 221

3 686

14,5%

– международные перевозки

1 916

1 667

15,0%

– внутренние перевозки

2 305

2 019

14,2%

Пассажирооборот, млн пкм

11 179

9 781

14,3%

– международные перевозки

6 877

6 053

13,6%

– внутренние перевозки

4 302

3 728

15,4%

Предельный пассажирооборот, млн ккм

14 732

12 661

16,4%

– международные перевозки

9 089

7 831

16,1%

– внутренние перевозки

5 643

4 830

16,8%

Занятость кресел, %

75,9%

77,3%

(1,4 п.п.)

– международные перевозки

75,7%

77,3%

(1,6 п.п.)

– внутренние перевозки

76,2%

77,2%

(1,0 п.п.)

Перевезено грузов и почты, т

19 912

21 379

(6,9%)

– международные перевозки

11 672

13 070

(10,7%)

– внутренние перевозки

8 240

8 310

(0,8%)

Грузооборот, млн ткм

81

93

(12,6%)

– международные перевозки

52

62

(16,6%)

– внутренние перевозки

29

30

(4,2%)

Тоннокилометраж, млн ткм

1 087

973

11,7%

– международные перевозки

671

607

10,5%

– внутренние перевозки

416

366

13,8%

Предельный тоннокилометраж, млн ткм

1 758

1 500

17,2%

– международные перевозки

1 102

935

17,9%

– внутренние перевозки

655

565

16,0%

Коммерческая загрузка, %

61,9%

64,9%

(3,0 п.п.)

– международные перевозки

60,9%

64,9%

(4,1 п.п.)

– внутренние перевозки

63,5%

64,8%

(1,3 п.п.)

Количество рейсов

35 164

30 268

16,2%

– международные перевозки

14 969

12 718

17,7%

– внутренние перевозки

20 195

17 550

15,1%

Налет по парку, часов

97 334

83 411

16,7%

Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии»

Показатель

Январь2019 г.

Январь2018 г.

Изм.

Пассажиропоток, тыс. чел.

2 784

2 455

13,4%

– международные перевозки

1 457

1 321

10,3%

– внутренние перевозки

1 327

1 134

17,0%

Пассажирооборот, млн пкм

7 716

7 040

9,6%

– международные перевозки

5 308

4 868

9,0%

– внутренние перевозки

2 408

2 172

10,9%

Предельный пассажирооборот, млн ккм

10 544

9 385

12,3%

– международные перевозки

7 231

6 515

11,0%

– внутренние перевозки

3 314

2 870

15,4%

Занятость кресел, %

73,2%

75,0%

(1,8 п.п.)

– международные перевозки

73,4%

74,7%

(1,3 п.п.)

– внутренние перевозки

72,7%

75,7%

(3,0 п.п.)

Перевезено грузов и почты, т

13 636

16 445

(17,1%)

– международные перевозки

9 536

11 951

(20,2%)

– внутренние перевозки

4 099

4 495

(8,8%)

Грузооборот, млн ткм

62

78

(20,8%)

– международные перевозки

46

59

(22,5%)

– внутренние перевозки

16

19

(15,5%)

Тоннокилометраж, млн ткм

756

712

6,3%

– международные перевозки

524

497

5,3%

– внутренние перевозки

233

214

8,6%

Предельный тоннокилометраж, млн ткм

1 269

1 129

12,5%

– международные перевозки

887

793

11,8%

– внутренние перевозки

383

336

14,0%

Коммерческая загрузка, %

59,6%

63,0%

(3,5 п.п.)

– международные перевозки

59,1%

62,7%

(3,7 п.п.)

– внутренние перевозки

60,7%

63,8%

(3,1 п.п.)

Количество рейсов

24 199

20 594

17,5%

– международные перевозки

11 839

10 422

13,6%

– внутренние перевозки

12 360

10 172

21,5%

Налет по парку, часов

69 691

59 980

16,2%

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[1] По данным управленческого учета.

[2] Без учета воздушных судов, переданных в аренду и субаренду.

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