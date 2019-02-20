Группа «Аэрофлот» в январе увеличила перевозку пассажиров на 14,5%

Source: Russia Aeroflot
20 февраля 2019 года, Москва. — ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» (далее «Группа») и авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» (далее «Компания») за январь 2019 года[1].
Основные операционные показатели в яваре 2019 года
В январе 2019 года Группа «Аэрофлот» перевезла 4,2 млн пассажиров, что на 14,5% превышает результат за январь 2018 года. Количество пассажиров, перевезенных авиакомпанией «Аэрофлот», составило 2,8 млн человек, увеличившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в январе 2019 года увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» — на 9,6%. Рост предельного пассажирооборота составил 16,4% для Группы и 12,3% для Компании.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 1,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75,9%. По авиакомпании «Аэрофлот» процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,8 п.п., до 73,2%.
Парк воздушных судов
Группа «Аэрофлот» в январе 2019 года ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 737-800. За этот же период из парка был выведен один самолет DHC8-300. По состоянию на 31 января 2019 года парк Группы насчитывал 367 воздушных судов.
В парке авиакомпании «Аэрофлот» в январе 2019 года изменений не произошло. По состоянию на 31 января 2019 года парк авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 253 воздушных судна.
Изменение парка ВС, нетто
январь 2019 г.
Количество ВС[2]
на 31.01.2019
Группа «Аэрофлот»
+1
367
Авиакомпания «Аэрофлот»
–
253
Операционные показатели Группы «Аэрофлот»
Показатель
Январь2019 г.
Январь2018 г.
Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел.
4 221
3 686
14,5%
– международные перевозки
1 916
1 667
15,0%
– внутренние перевозки
2 305
2 019
14,2%
Пассажирооборот, млн пкм
11 179
9 781
14,3%
– международные перевозки
6 877
6 053
13,6%
– внутренние перевозки
4 302
3 728
15,4%
Предельный пассажирооборот, млн ккм
14 732
12 661
16,4%
– международные перевозки
9 089
7 831
16,1%
– внутренние перевозки
5 643
4 830
16,8%
Занятость кресел, %
75,9%
77,3%
(1,4 п.п.)
– международные перевозки
75,7%
77,3%
(1,6 п.п.)
– внутренние перевозки
76,2%
77,2%
(1,0 п.п.)
Перевезено грузов и почты, т
19 912
21 379
(6,9%)
– международные перевозки
11 672
13 070
(10,7%)
– внутренние перевозки
8 240
8 310
(0,8%)
Грузооборот, млн ткм
81
93
(12,6%)
– международные перевозки
52
62
(16,6%)
– внутренние перевозки
29
30
(4,2%)
Тоннокилометраж, млн ткм
1 087
973
11,7%
– международные перевозки
671
607
10,5%
– внутренние перевозки
416
366
13,8%
Предельный тоннокилометраж, млн ткм
1 758
1 500
17,2%
– международные перевозки
1 102
935
17,9%
– внутренние перевозки
655
565
16,0%
Коммерческая загрузка, %
61,9%
64,9%
(3,0 п.п.)
– международные перевозки
60,9%
64,9%
(4,1 п.п.)
– внутренние перевозки
63,5%
64,8%
(1,3 п.п.)
Количество рейсов
35 164
30 268
16,2%
– международные перевозки
14 969
12 718
17,7%
– внутренние перевозки
20 195
17 550
15,1%
Налет по парку, часов
97 334
83 411
16,7%
Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии»
Показатель
Январь2019 г.
Январь2018 г.
Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел.
2 784
2 455
13,4%
– международные перевозки
1 457
1 321
10,3%
– внутренние перевозки
1 327
1 134
17,0%
Пассажирооборот, млн пкм
7 716
7 040
9,6%
– международные перевозки
5 308
4 868
9,0%
– внутренние перевозки
2 408
2 172
10,9%
Предельный пассажирооборот, млн ккм
10 544
9 385
12,3%
– международные перевозки
7 231
6 515
11,0%
– внутренние перевозки
3 314
2 870
15,4%
Занятость кресел, %
73,2%
75,0%
(1,8 п.п.)
– международные перевозки
73,4%
74,7%
(1,3 п.п.)
– внутренние перевозки
72,7%
75,7%
(3,0 п.п.)
Перевезено грузов и почты, т
13 636
16 445
(17,1%)
– международные перевозки
9 536
11 951
(20,2%)
– внутренние перевозки
4 099
4 495
(8,8%)
Грузооборот, млн ткм
62
78
(20,8%)
– международные перевозки
46
59
(22,5%)
– внутренние перевозки
16
19
(15,5%)
Тоннокилометраж, млн ткм
756
712
6,3%
– международные перевозки
524
497
5,3%
– внутренние перевозки
233
214
8,6%
Предельный тоннокилометраж, млн ткм
1 269
1 129
12,5%
– международные перевозки
887
793
11,8%
– внутренние перевозки
383
336
14,0%
Коммерческая загрузка, %
59,6%
63,0%
(3,5 п.п.)
– международные перевозки
59,1%
62,7%
(3,7 п.п.)
– внутренние перевозки
60,7%
63,8%
(3,1 п.п.)
Количество рейсов
24 199
20 594
17,5%
– международные перевозки
11 839
10 422
13,6%
– внутренние перевозки
12 360
10 172
21,5%
Налет по парку, часов
69 691
59 980
16,2%
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[1] По данным управленческого учета.
[2] Без учета воздушных судов, переданных в аренду и субаренду.