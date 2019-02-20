Г. Карелова: Мы оперативно дополним законопроект о гарантиях многодетным семьям предложениями Президента России

Source: Russia – Council of the Federation

Одной из главных тем Послания Президента РФ Федеральному Собранию стало сбережение народа и поддержка семьи, отметила вице-спикер СФ.

Предложения, высказанные Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию, ориентированы на новые вызовы, подчеркнула заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Вице-спикер СФ отметила, что Послание главы государства носит социальный характер и направлено на решение проблем, с которыми сталкиваются граждане. По ее словам, Президент РФ учел предложения представителей общественных организаций, гражданского общества, многодетных семей, ассоциаций семей с детьми-инвалидами. «Послание производит большое впечатление масштабами новых мер социальной поддержки, которые значительно расширят число ее получателей, и концентрацией на самых чувствительных вопросах нашей жизни, на вопросах, которые так или иначе затрагивают каждую семью», — сказала Галина Карелова.

Одной из главных тем стало сбережение народа и поддержка семьи

«Неслучайно одной из главных тем стало сбережение народа и поддержка семьи. В настоящее время, конечно, решение проблемы бедности предполагает принятие целого пакета мер по оказанию помощи семьям с детьми, особенно с двумя и более. Президент РФ предложил с 1 января 2020 года поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. Это очень важно», — считает она. Галина Карелова подчеркнула, что большинство многодетных семей попадут в число тех, кому будет оказана государственная поддержка.

Вице-спикер СФ назвала тему поддержки семей с детьми ключевой и обратила внимание на важность новаций, адресованных многодетным семьям. По ее словам, это станет существенным добавлением к бюджету многодетных семей. «Текст законопроекта о гарантиях многодетным семьям сенаторами подготовлен и готов к внесению. Мы очень оперативно дополним его предложениями Президента РФ». Галина Карелова подчеркнула, что они войдут в список федеральных гарантий, обязательных для исполнения. Она выразила надежду, что законопроект пройдет все необходимые процедуры достаточно быстро, чтобы, как и сказал Президент России, новые льготы начали действовать с 1 января следующего года.

Помимо этого, добавила парламентарий, глава государства затронул проблемы нехватки мест в яслях. «Запланировано строительство 270 тысяч учреждений для детей ясельного возраста, в этом году 90 тысяч дополнительных мест будет создано».

Также, по словам вице-спикера СФ, Президентом РФ предложены меры, совершенствующие условия предоставления льготной ипотеки для семей с детьми. «Льготная ипотека предоставляется семьям с двумя и более детьми в размере 6 процентов, но льгота осуществляется в течение трех или пяти лет. Сейчас льготы будут предоставляться на весь период выплаты ипотеки. Также семьи, с тремя и более детьми, получат единовременную выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Кроме того, сейчас разрешено использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса», — сказала она. Галина Карелова добавила, что глава государства предложил ввести «ипотечные каникулы», предполагающие отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода.

Вице-спикер СФ назвала важным то, что Президент РФ уделил особое внимание вопросам материальной поддержки многодетных и малоимущих семей. «Серьезное развитие получит технология решения проблемы бедности — расширение практики заключения социального контракта. В настоящее время ряд регионов уже участвует в пилотном проекте, им оказывается федеральная поддержка. Предлагается увеличить количество задействованных субъектов РФ».

Галина Карелова отметила, что механизм социального контракта позволяет более индивидуально, с учетом особенностей и проблем семьи оказать государственную поддержку. «В настоящее время 19 миллионов человек входит в категорию бедных. Планируется, что за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться 9 миллионов человек, то есть каждый второй гражданин», — пояснила законодатель.

Вице-спикер СФ подчеркнула необходимость повышения информированности граждан о совокупности мер, которые изложил в Послании Президент РФ. «Более того, пакет предложений по поддержке семьи и решению демографических проблем — не исчерпывающий. Это первоочередные меры, которые должны быть реализованы в текущем году. Граждане не должны ждать», — заключила она.

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