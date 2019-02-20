Е. Перминова: В Послании Федеральному Собранию Президент конкретизировал задачи, стоящие перед страной

Source: Russia – Council of the Federation

Большое внимание было уделено развитию социальной сферы, отметила сенатор.

В Послании Федеральному Собранию Президент России конкретизировал задачи, стоящие перед страной, заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

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«Послание было посвящено внутренним проблемам, задачам, которые стоят перед нашей страной. В первую очередь я обратила внимание на раздел «Демография». Президент сказал, что будут серьезно расширены льготы для семей с детьми, для многодетных семей. Это и увеличение выплаты при рождении детей, и дополнительные льготы семьям, которые имеют детей-инвалидов, дополнительные льготы для многодетных семей по налогу на имущество физических лиц, по земельному налогу», — сказала Елена Перминова.

По аналогии с программой «Земский доктор» будет создана программа «Земский учитель»

Сенатор отметила, что глава государства обратил внимание на проблемы граждан, которые недополучили индексацию пенсий. «Президент сказал, что нужно немедленно все исправить».

Елена Перминова подчеркнула, что большое внимание было уделено социальной сфере – здравоохранению, образованию. «Такая серьезная программа, как «Земский доктор», уже действует в нашей стране, но мы всегда делали упор на молодых специалистов, которые должны приехать в сельскую местность. Сейчас Президент сказал, что нужно подумать и о грамотных возрастных специалистах, что они тоже могут участвовать в этой программе. Я думаю, эти люди, имеющие большой опыт работы, тоже воспользуются этой программой и приедут в сельскую местность», — сказала парламентарий.

Сенатор отметила, что по аналогии с программой «Земский доктор» будет создана программа «Земский учитель». «Я считаю, что это очень важная тема, которая заинтересует специалистов и поможет наладить систему образования в сельской местности».

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