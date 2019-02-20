Л. Гумерова: Послание Президента наполнено четкими поручениями, которые нужно брать и реализовывать

Source: Russia – Council of the Federation

Конкретные национальные проекты должны отразиться на улучшении жизни каждого человека.

Конкретные национальные проекты должны отразиться на улучшении жизни каждого человека, заявила первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан комментируя Послание Президента России Федеральному Собранию.

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«Целый пакет озвученных инициатив касался поддержки семей и в особенности семей, воспитывающих детей с инвалидностью, пенсионеров, улучшения демографической ситуации, материнского капитала. В частности, для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, размер пособия увеличивается», — отметила она.

Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, размер пособия увеличивается

Лилия Гумерова отметила важность поручений по теме здравоохранения, прозвучавших в ходе Послания. В частности, о продолжении работы по кардинальному изменению ситуации во всей системе онкологической помощи. «Сегодня мы существенно продвинулись в вопросах ранней диагностики онкологических заболеваний».

На государственную, муниципальную службу, в социальную сферу нужно приходить по призванию

«Важно, что речь пошла и о паллиативной помощи. Президент вспомнил в Послании посещение детского хосписа в Санкт-Петербурге. Я побывала там некоторое время назад. В хосписе находятся дети с очень сложными заболеваниями. Им нужна не просто моральная поддержка, но и квалифицированная медицинская помощь, в том числе на дому. Президент в этом плане показал пример для всех руководителей».

Лилия Гумерова также обратила внимание на высказанный Президентом тезис о том, что все, кто решает насущные проблемы граждан, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям, чувствовать, понимать людей, сопереживать им. «На государственную, муниципальную службу, в социальную сферу нужно приходить по призванию», — подчеркнула сенатор.

«В целом Послание было наполнено четкими поручениями, которые нужно брать и реализовывать — в виде законов, в виде изменений в бюджет, в виде постановлений и методических рекомендаций. Все они должны быть воплощены в жизнь», — подчеркнула парламентарий.

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