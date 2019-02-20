О заседании коллегии МИД по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2018 год

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

20-02-2019

20 февраля 2019 г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось расширенное заседание коллегии МИД, посвященное рассмотрению итогов работы дипломатической службы в 2018 году.

В работе коллегии принял участие Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, представители Администрации Президента, Совета Министров и Национального собрания, руководители ряда республиканских органов государственного управления и организаций по содействию внешнеэкономической деятельности, ведущих белорусских предприятий-экспортеров.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей доложил о результатах работы МИД в 2018 году на внешнеполитическом и внешнеэкономическом направлениях, обозначив пути выполнения соответствующих задач, поставленных Главой белорусского государства.

В.Макей отметил, что в непростых внешних условиях Беларусь выдержала курс на обеспечение суверенитета, проведение независимой, сбалансированной многовекторной политики, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, диверсификацию внешней торговли, укрепление безопасности не только в региональном, но и глобальном масштабах.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул своевременность и целесообразность в 2019 году инициативы Президента Беларуси об организации нового широкого диалога, аналогичного Хельсинкскому процессу.

По словам В.Макея, Беларусь четко выполняет свои обязательства в рамках стратегического партнерства с Россией, продолжает укреплять тенденцию к нормализации отношений на «евро-атлантическом векторе». Отмечено развитие политического диалога и сотрудничества с государствами СНГ, а также странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, нацеленные в первую очередь на диверсификацию внешнеэкономической деятельности.

В.Макей подробно остановился на вопросах географической и товарной диверсификации экспорта, повышения доли в нем высокотехнологичных товаров, создания новых экспортоориентированных производств.

В целом задачи на внешнеэкономическом треке, сформулированные Главой государства, остаются неизменными: это повышение эффективности внешнеэкономической деятельности; сохранение традиционных рынков, «вскрытие» новых и закрепление на них; привлечение в страну серьезных, перспективных инвесторов.

Специфические аспекты внешнеэкономической деятельности, способы минимизации дисбаланса в торговле и резервы наращивания экспорта на примере конкретных партнеров были рассмотрены в выступлениях послов Беларуси в России, Китае, Турции.

В 2019 году усилия МИД и загранучреждений также будут сконцентрированы на получении максимальной отдачи от членства Республики Беларусь в межгосударственных экономических объединениях, интеграции отечественной экономики в систему международной торговли на сбалансированных, выгодных для страны условиях, а также ликвидации существующих и предотвращении возникновения новых торговых барьеров для товаров и услуг белорусских предприятий на внешних рынках.

Подводя итоги работы, Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в заключительном слове заострил внимание на задачах, поставленных Главой государства по социально-экономическому развитию Беларуси на 2019 год. Подробно остановился на качественных характеристиках экспортного потенциала, возможностях его увеличения и диверсификации за счет выхода на внешние рынки малых и средних предприятий, в том числе посредством расширения их участия в экспорте услуг. Подчеркнул необходимость повышения качества работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

На евразийском направлении Сергей Румас обратил внимание на необходимость проработки программы председательства Беларуси в ЕАЭС в 2020 году, подготовки белорусских инициатив, направленных на использование инструментов интеграции для продвижения национальных интересов.

Особое внимание было уделено завершению переговорного процесса по присоединению Республики Беларусь к ВТО.

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