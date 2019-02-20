О. Хохлова: Забота о гражданах красной нитью прошла через все Послание Президента

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентариям многое предстоит сделать, необходимо принять целый ряд законов, сказала сенатор.

В Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию затронуты главные темы — сбережение народа, поддержка семей, преодоление бедности. Такое мнение высказала член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

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«Президент РФ особо подчеркнул, что государство должно оказать помощь многодетным, неполным семьям, а также семьям, где есть ребенок-инвалид», — сказала она, отметив, что глава государства призвал сенаторов и депутатов безотлагательно принять целый ряд законов. «Например, при выплате ипотеки предусмотреть снижение налоговых нагрузок — чем больше детей, тем меньше налог, предусмотреть вывод из‑под налогообложения шести соток земли для многодетных семей, повысить пособие на детей инвалидов, ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий ребенок».

Государство должно оказать помощь многодетным, неполным семьям, а также семьям, где есть ребенок-инвалид

«Забота о гражданах красной нитью прошла через все Послание. Президент РФ подчеркнул, что успех в решении поставленных проблем послужит росту экономики. И для этого многое предстоит сделать, в том числе, и нам, сенаторам и депутатам», — подчеркнула Ольга Хохлова.

Сенатор отметила, что Президент РФ поднял вопросы увеличения продолжительности жизни россиян, развития системы здравоохранения в интересах людей, выявления и лечения онкологических заболеваний на ранних стадиях. «Запуск программы «Земский учитель» по аналогии с уже действующей программой «Земский доктор» — и снятие возрастных ограничений для участия в них — могут для граждан предпенсионного возраста и пенсионеров из самых многочисленных категорий бюджетников решить проблемы трудоустройства». Предложенные Президентом РФ меры могут обеспечить им подъемные и стабильный доход,​ одновременно снизив кадровый голод в сельских медицинских и образовательных учреждениях.

«К концу 2021 года все школы России должны будут иметь скоростной интернет. На повестке дня остается дальнейшее развитие инфраструктуры сельского хозяйства, поддержка предпринимательства, сохранение суверенитета и обеспечение безопасности страны», — сказала парламентарий, комментируя Послание Президента.

«События последних месяцев показали, что в обществе сформулирован четкий запрос на справедливость. Всем чиновникам дан сигнал — идти навстречу гражданам и решать их проблемы, вникая в жизненную ситуацию каждого», — подчеркнула Ольга Хохлова.

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