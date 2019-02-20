Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

21–22 февраля 2019

Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 9; Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал

В СПбГУ пройдет XXVIII Всероссийская научно-методическая конференция «Университетская гимназия».

Программа

21 февраля

9:00–10:00 Регистрация, распределение по секциям

10:00–11:30 Секции:

Межпредметные исследования

Математика

Физика

Биология

География и геоэкология

Прикладные математические и информационные технологии

Химия

Гуманитарные исследования

11:30–11:50 Перерыв

11:50–13:20 Работа по секциям

13:50–14:50 Мастер-класс «Презентация проекта: обсуждение итогов дня»

22 февраля

10:00–12:00 Пленарное заседание с выступлениями докладчиков из числа обучающихся, показавших значительные успехи на секциях

12:00–12:20 Кофе-брейк

12:20–13:50 Круглый стол для педагогов Академической гимназии и работников СПбГУ «Перспективы развития проектной и исследовательской деятельности в Академической гимназии до 2020 года»

12:20–13:50 Квест-экскурсия обучающихся-участников конференции по объектам СПбГУ

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