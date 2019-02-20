Source: Saint Petersburg State University in Russian
Конференция
21–22 февраля 2019
Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 9; Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал
В СПбГУ пройдет XXVIII Всероссийская научно-методическая конференция «Университетская гимназия».
Программа
21 февраля
9:00–10:00 Регистрация, распределение по секциям
10:00–11:30 Секции:
Межпредметные исследования
Математика
Физика
Биология
География и геоэкология
Прикладные математические и информационные технологии
Химия
Гуманитарные исследования
11:30–11:50 Перерыв
11:50–13:20 Работа по секциям
13:50–14:50 Мастер-класс «Презентация проекта: обсуждение итогов дня»
22 февраля
10:00–12:00 Пленарное заседание с выступлениями докладчиков из числа обучающихся, показавших значительные успехи на секциях
12:00–12:20 Кофе-брейк
12:20–13:50 Круглый стол для педагогов Академической гимназии и работников СПбГУ «Перспективы развития проектной и исследовательской деятельности в Академической гимназии до 2020 года»
12:20–13:50 Квест-экскурсия обучающихся-участников конференции по объектам СПбГУ