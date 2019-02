French News: A. Mayorov: Comité de profil du Conseil de la Fédération prépare des propositions pour la mise en œuvre du message du Président de la Russie à l’Assemblée fédérale

Source: Russie – Conseil de la fédération

Un groupe de travail sur le suivi de la mise en œuvre de la législation dans le domaine de la gestion de la production et de la consommation des déchets a déjà été créé au sein du Conseil de la fédération pour examiner les problèmes de réforme posés, a déclaré le sénateur.

Alexei Mayorov, président du Comité de la politique agraire et alimentaire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la fédération, a déclaré qu’aujourd’hui le président de la Fédération de Russie avait insisté sur l’importance de la transition des régions vers un nouveau système de déchets solides municipaux, sur la nécessité d’accroître la part du recyclage et sur leur implication dans la circulation économique.

Alexey Mayorov a indiqué qu’un comité de travail sur le suivi de la mise en œuvre de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine de la gestion de la production et de la consommation de déchets avait été mis en place pour examiner les problèmes de la réforme. “Soutien législatif et perspectives pour le développement de la sphère des ressources matérielles secondaires basée sur l’implication des déchets dans le chiffre d’affaires économique”, dont le but est de développer des solutions pour cadre législatif vovan dans le domaine de la gestion des déchets et des ressources secondaires pour développer l’économie éco-efficace ».

En mars, le Comité du Conseil de la fédération prépare une réunion des membres du conseil de la fédération avec le ministre des Ressources naturelles, Dmitry Kobylkin, sur le thème «Projet national« Écologie »

Selon le parlementaire, le président de la Fédération de Russie a abordé séparément les questions de la transition du secteur aux meilleures technologies disponibles, aux nouvelles règles de rationnement des impacts environnementaux. “Cette question fait l’objet d’une attention particulière de la part du Comité”, a déclaré le sénateur. En mars 2019, le Conseil de la fédération prépare une réunion des membres du conseil de fédération avec le ministre des Ressources naturelles et de l’Écologie de la Fédération de Russie, Dmitry Kobylkin, sur le thème «Projet national« Écologie ». “Cette réunion soulèvera des questions liées à la mise en œuvre de projets fédéraux” Introduction aux meilleures technologies disponibles “et à” Air pur “, visant à réduire l’impact négatif sur l’environnement, y compris l’air atmosphérique, et à améliorer la qualité de vie des citoyens, principalement des habitants centres industriels, “- a déclaré Alexey Mayorov.” Le comité continuera à travailler dans ce domaine. Au cours de l’année, nous surveillerons l’application de la loi sur les meilleures technologies disponibles (BAT) et lors de la session d’automne de 2019, nous organiserons des auditions parlementaires sur ce sujet », a assuré le parlementaire.

