French News: À propos des événements pour les médias dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle

20-02-2019 Le 21 février 2019 à 15h00 à la Bibliothèque nationale de Biélorussie (Galerie Labyrinth, 3ème étage) dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, un événement consacré au 25e anniversaire de la Constitution de Biélorussie sera organisé par le ministère des Affaires étrangères. conjointement avec la Bibliothèque nationale, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, président de la commission nationale pour l’UNESCO, Vladimir Makei, à laquelle participeront des représentants du corps diplomatique accrédité au Bélarus, ainsi que des organisations internationales. Membres de la Commission nationale pour l’UNESCO: le programme prévoit que les représentants du corps diplomatique liront des extraits des constitutions des constitutions de leurs pays, se familiariseront avec l’exposition des lois fondamentales des différents pays sur les fonds de la bibliothèque, ainsi qu’une excursion au musée sur le livre “Manіhfest” Respublika “daté du Centième anniversaire de la proclamation de la BSSR, qui sera accompagnée de l’interprétation de chanteurs de l’Académie de musique d’État biélorusse. Les représentants des médias intéressés par la couverture de l’événement en question Il est nécessaire d’arriver à la Bibliothèque nationale (Independence Avenue 116) au plus tard à 14h45.

