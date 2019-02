French News: À Saint-Pétersbourg, condamné pour contrebande de monnaie et confiscation de plus d’un million 700 000 roubles

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le tribunal de district de Moscou à Saint-Pétersbourg a engagé une procédure pénale contre un résident de la région de Novgorod. Il a été reconnu coupable d’avoir commis un crime en vertu de la partie 1 de l’art. 200.1 du Code pénal (contrebande d’espèces), il était établi que l’homme avait l’intention de s’envoler vers la République d’Azerbaïdjan et de faire passer de l’argent en contrebande. Alors qu’il se trouvait à l’aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg, il n’a pas déclaré la monnaie dont il disposait pour un montant supérieur à 1 million 700 000 roubles. Le tribunal a convenu avec le procureur de la culpabilité d’un résident de la région de Novgorod et l’a condamné à une amende de 50 000 roubles de deux mois de salaire avec confiscation de la monnaie dans les revenus de l’État. des nouvelles sont disponibles sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI