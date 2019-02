French News: Abolir le droit du travail dans les églises à deux classes

Source: Die Linke “La loi sur le travail dans les églises à deux classes a été abolie, mais le Tribunal fédéral du travail a fait le premier pas aujourd’hui”, explique Jutta Krellmann, porte-parole de DIE LINKE pour le travail et la codétermination, suite à la décision du Tribunal fédéral du travail sur les droits spéciaux de l’Église catholique employeur. Krellmann poursuit: “Les droits fondamentaux doivent également s’appliquer aux employés dans la vie de l’église. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises de communautés religieuses sans but religieux. Les églises n’ont pas le droit de discriminer les travailleurs. Pour eux aussi, le principe général d’égalité de traitement doit s’appliquer: pour une activité professionnelle en tant que médecin en chef, il ne peut pas être exigé de savoir combien de fois il est marié ou quelle est la religion à laquelle il appartient. La qualification technique devrait être le facteur décisif. Le verdict du Tribunal fédéral du travail doit saisir le gouvernement fédéral comme une occasion de fournir enfin aux employés des hôpitaux confessionnels, des jardins d’enfants ou des maisons de retraite une protection complète contre le licenciement et la participation des entreprises. “

