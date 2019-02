French News: Altmaier s’entretient avec le ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, à Berlin

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

20.02.2019 – Communiqué de presse – Relations internationales

Le ministre fédéral de l’Economie, Peter Altmaier, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh, ont parlé aujourd’hui de l’approfondissement et de l’intensification des relations bilatérales. Certaines entreprises allemandes sont actives au Vietnam depuis de nombreuses années. Ils contribuent à la modernisation de l’économie et créent des emplois et des lieux de formation. Cette année, je me rendrai à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville pour des entretiens politiques avec une délégation du monde des affaires. Avec l’accord de libre-échange UE-Vietnam, désormais négocié, nous pouvons intensifier encore davantage la coopération. Je soutiens dès que possible la signature de l’accord. “En 2013, le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie a lancé un projet modèle intitulé” Former les jeunes vietnamiens à devenir infirmiers “afin de remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés en Allemagne. 350 apprentis sont déjà venus en Allemagne dans le cadre de ce programme. Sur la base de nos expériences positives, nous souhaitons élargir la coopération à d’autres professions non universitaires dans le secteur de la santé: le volume des échanges germano-vietnamiens s’élevait à 13,8 milliards d’euros en 2018, dont 9,7 milliards en importations , 1 milliard d’euros sur les exportations allemandes au Vietnam.

