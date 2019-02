Source: Russie – Bureau du procureur général

Le tribunal de la ville de Petrozavodsk, en République de Carélie, a rendu son verdict dans le cadre d’une procédure pénale contre l’ancien chef de l’institution publique de la République de Carélie, «l’Office des autoroutes de la République de Carélie». Il a été reconnu coupable d’avoir commis les crimes visés aux paragraphes “A” et “in” h.5, h.6, art. 290 du code pénal de la RF Il a été établi que le chef de l’administration Avtodor Karelian et son adjoint, qui a déjà été condamné, sont entrés dans le groupe criminel organisé par le chef actuel de LLC «R mstroykomplekt » .Souchastniki dans la période 2015-2017 gg. a reçu systématiquement des pots-de-vin de la part de responsables et d’employés d’organisations commerciales pour avoir accordé des avantages et des préférences déraisonnables lors de la conclusion, de l’exécution et du paiement de contrats publics pour la réparation et la construction d’infrastructures routières dans la république. .Le tribunal a condamné l’ancien chef de l’administrateur de Carélie à une peine de 8 ans d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime strict une amende de 25 millions de roubles entraînant la privation du droit d’exercer des fonctions liées à l’exercice de fonctions d’organisation, d’administration et d’administration dans les autorités nationales et locales, ainsi que d’institutions nationales et municipales pendant 13 ans, sans que le contrat n’entre en vigueur. Vous trouverez d’autres informations sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

