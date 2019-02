Dmitry Mezentsev a abordé le sujet des relations internationales. «Le président a expliqué de manière détaillée et détaillée les fondements des difficultés rencontrées en matière de désarmement, principalement en ce qui concerne les actions des États-Unis. “Il est important que le président de la Fédération de Russie se soit déclaré prêt pour un dialogue, soulignant que toutes les mesures prises par la Russie dans le domaine de la défense sont des mesures réciproques”, a déclaré Dmitry Mezentsev.

Dmitry Mezentsev, président du Comité de la politique économique du Conseil de la fédération, estime que la réalisation des tâches définies par le président nécessite des actions énergiques. Dmitry Fedorovich Mezentsev, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de Sakhalin Oblast ” alors nous réfléchissons. Nous devons agir intelligemment, de manière organisée, habile et efficace », a déclaré le sénateur en commentant le discours du président à l’Assemblée fédérale.

Le président a souligné que le président s’est adressé aux citoyens du pays et les a invités à travailler ensemble.