French News: Dans la région de Tambov, le tribunal a rendu un verdict dans une affaire pénale contre des membres d’un groupe organisé qui avaient illégalement encaissé 335 millions de roubles.

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le tribunal du district d’Oktyabrsky à Tambov, dans la région de Tambov, a prononcé une sentence dans une affaire pénale contre le dernier membre d’un groupe criminel organisé. Il a été reconnu coupable d’avoir commis des crimes en vertu des paragraphes. “A”, “b” partie 2 de l’article 172 (activité bancaire illégale exercée par un groupe organisé, avec extraction de revenus à grande échelle), partie 2 de l’article 187 (circulation illégale de moyens de paiement) et paragraphe “b” .2 Article 173.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (création illégale d’une personne morale par un groupe de personnes, sur accord préalable) .Le tribunal a estimé que l’agresseur, en collusion avec un résident du district d’Inzhavinsky de la région de Tambov, avait créé un groupe de 5 personnes. la mise en œuvre d’activités illégales qu’ils ont créées Une vingtaine de sociétés n’ayant aucune activité financière et économique, ainsi que des établissements de crédit ont ouvert des comptes personnels pour 170 personnes ignorant leurs intentions criminelles. Entre mai 2016 et juin 2017, des «encaissements» ont été répertoriés pour des motifs fictifs. fonds sur les comptes de ces entreprises, d’où elles ont été transmises aux cartes bancaires des particuliers, sur lesquelles des retraits d’argent ont eu lieu. Ce régime étant utilisé pour mener des activités bancaires illégales, les membres du groupe de récompense en espèces de 6% des transactions effectuées, encaissé plus de 335 millions de roubles, qui ont été transférés aux «clients», recevant plus de 21 millions de roubles pour leur «travail». Les activités illégales du groupe ont été arrêtées par des agents de la force publique. Au cours de la détention, le véhicule utilisé a permis de retrouver 1 244 000 roubles de véhicules et, compte tenu de la position du procureur général, le tribunal a condamné l’agresseur à 4 ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 roubles. son frère, qui était le membre le plus actif du groupe, a été condamné à 5 ans de prison avec une amende de 600 000 roubles et à 2 ans d’emprisonnement et à une amende de 200 000 roubles, respectivement. Colonie commune du régime général: deux membres d’un groupe organisé fournissant des services comptables et juridiques ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de deux à deux ans et demi, assortis d’une amende de 30 et 10 000 roubles. Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI