Le Bureau du Procureur du district de Suvorovsky dans la région de Toula, à la suite d’un recours d’un résident ayant le statut de personne parmi les orphelins et les enfants laissés sans soins parentaux, a effectué un contrôle du respect des lois sur la sécurité sociale. Il a été établi que la mère du requérant était décédée, que son père avait été privé de ses droits parentaux par un tribunal, que le logement qui lui avait été attribué avait été déclaré inapte à vivre, orphelin sous la tutelle du procureur général. les parents doivent être hébergés. À cet égard, le procureur de district a saisi le tribunal du ministère du Travail et de la Protection sociale de la région de Tula en proposant de fournir un logement confortable aux orphelins. Le tribunal a satisfait aux exigences du procureur et, actuellement, la décision du tribunal a été respectée, les droits ont été rétablis, le jeune homme dispose d’un appartement confortable dans un nouveau bâtiment de la municipalité de Severnaya Myza, à Toula. adresse: efir.genproc.gov.ru

