French News: E. Perminova: Dans son discours à l’Assemblée fédérale, le président a précisé les tâches à accomplir par le pays

Le sénateur a noté que le chef de l’Etat avait attiré l’attention sur les problèmes des citoyens qui ne bénéficiaient pas de l’indexation des pensions. «Le président a déclaré qu’il était nécessaire de tout réparer immédiatement.» Elena Perminova a souligné que beaucoup d’attention était accordée à la sphère sociale – soins de santé, éducation. «Un programme aussi sérieux que« Zemsky Doctor »est déjà opérationnel dans notre pays, mais nous nous sommes toujours concentrés sur les jeunes professionnels qui doivent venir à la campagne. À présent, le président a déclaré qu’il fallait penser à des spécialistes de l’âge compétents, qu’ils pouvaient également participer à ce programme. Je pense que ces gens qui ont beaucoup d’expérience vont aussi profiter de ce programme et venir à la campagne », a déclaré le parlementaire. “Je pense qu’il s’agit d’un sujet très important qui intéressera les spécialistes et aidera à organiser le système éducatif dans les zones rurales.”

«Le message était dédié aux problèmes internes, tâches auxquelles notre pays est confronté. Tout d’abord, j’ai attiré l’attention sur la section «Données démographiques». Le président a déclaré que les avantages pour les familles avec enfants et pour les familles nombreuses seraient sérieusement étendus. Il s’agit d’une augmentation des paiements pour la naissance d’enfants et des avantages supplémentaires pour les familles avec enfants handicapés, des avantages supplémentaires pour les familles nombreuses sur l’impôt foncier des particuliers, de l’impôt foncier », a déclaré Elena Perminova.

Dans son discours à l’Assemblée fédérale, le président de la Russie a précisé les tâches à accomplir par le pays, a déclaré Elena Perminova, vice-présidente du Comité du budget et des marchés financiers du Conseil de la fédération. Perminova Elena Alekseevna représentante de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Kourgan