French News: Évitez les interdictions de conduire | Contrôles avec un sens des proportions

20/02/2019

Les interdictions de conduire ne sont pas surveillées à l’échelle nationale

L’amendement à la loi sur la circulation routière devrait fournir la base légale pour contrôler les interdictions de conduire possibles dans la pratique. À cette fin, une audition d’experts a eu lieu le 20 février 2019 devant le comité des transports et des infrastructures numériques du Bundestag allemand. Ulrich Lange, leader adjoint du groupe, et Daniela Ludwig, porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU pour la politique des transports, expliquent:

“Notre objectif est d’éviter les interdictions de conduire. Nous voulons permettre la mobilité individuelle à tous les citoyens. Les mesures déjà prises pour réduire la pollution par les oxydes d’azote entrent en vigueur et le nombre de villes polluées a considérablement diminué au cours de la dernière année. Cela nous met sur la bonne voie. Là où les interdictions de conduire sont toujours menaçantes, nous continuerons à fournir un soutien intensif aux villes afin de respecter la limite autorisée.

Néanmoins, si les interdictions de conduire ne peuvent être évitées, les municipalités ont besoin d’un instrument juridiquement conforme pour vérifier lequel elles vont recevoir avec la modification prévue de la loi sur la circulation routière. Ce faisant, nous nous assurons que les droits des automobilistes sont respectés et que les contrôles sont exercés avec précaution. Les propriétaires de véhicules diesel ne devraient pas devenir un bouc émissaire pour avoir dépassé la limite d’oxydes d’azote. Pour cette raison, il n’y aura pas de surveillance à l’échelle nationale. Les municipalités ont la possibilité de vérifier au hasard des véhicules individuels. Dans ce cas, seuls les appareils mobiles pour la synchronisation des données doivent être utilisés, pas de systèmes de détection électroniques permanents. Nous accordons une attention particulière aux normes strictes de protection des données: les données des véhicules légalement autorisés à entrer dans une zone de non-conduite sont supprimées en temps réel, c’est-à-dire immédiatement après l’entrée et le rapprochement. Pour les données sur les véhicules dont la conduite est interdite, nous allons raccourcir le délai d’annulation de six mois à deux semaines, que le contrôle ait déjà donné lieu à un procès.

La loi est un bon compromis entre le contrôle nécessaire des restrictions à la conduite et les intérêts légitimes des automobilistes. Il ne tire pas de canons sur les moineaux, mais se concentre sur ce qui est légalement nécessaire. “

