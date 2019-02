French News: Gymnase universitaire

11: 30–11: 50 Pause 11: 50–13: 20 Travail dans les sections 13: 50–14: 50 Master class «Présentation du projet: discussion sur les résultats de la journée», février 2210: 00-12h00: Séance plénière avec présentations du nombre d’étudiants a connu un succès significatif dans les sections 12: 00-12: 20 Pause café 12: 20-13: 50 Table ronde pour les enseignants du gymnase académique et les employés de SPSU «Perspectives pour le développement d’activités de conception et de recherche dans le gymnase universitaire jusqu’en 2020» 50 Quest-excursion des étudiants-participants de la conférence sur les objets de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg

Programme21 9 février – 00h00 – 00 Inscription, répartition dans les sections 10h00 à 11h30 Sections: Recherche interdisciplinaireMathématiquesPhysiqueBiologieGéographie et géoécologie Technologies appliquées de mathématique et de l’information ChimieÉtudes humanitaires

L’Université d’État de Saint-Pétersbourg accueillera la XXVIIIe Conférence scientifique et méthodique russe – “Gymnase universitaire”