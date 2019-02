French News: Il est important que le chef de l’Etat concentre l’essentiel de son discours sur la résolution des problèmes à l’intérieur du pays – V. Ryazansky

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le président du comité du Conseil social de la politique sociale de la chambre haute du Parlement a commenté plusieurs dispositions du message du président de la Fédération de Russie à l’Assemblée fédérale.

Valery Ryazansky Ryazansky Valery Vladimirovich, président du Comité du Conseil de la fédération sur la politique sociale, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir d’Etat de la région de Koursk, a commenté un certain nombre de dispositions et de tâches du message annuel du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l’Assemblée fédérale. Selon le législateur, le chef de l’Etat a concentré l’essentiel de son discours sur la résolution de problèmes à l’intérieur du pays. “Cela est dicté par la logique même de l’idéologie révolutionnaire, y compris les projets nationaux qui ont débuté”, a déclaré le parlementaire.

Selon Valery Ryazansky, le choix d’une date pour l’annonce du Message n’était pas accidentel. 20 février – Journée mondiale de la justice sociale. «Tenant compte de la demande la plus importante dans la société d’aujourd’hui, une demande de justice sociale au centre du message au Parlement russe est devenue un homme.

Comme l’a souligné le sénateur, l’accent a été mis sur les familles avec enfants. «Le chef de l’Etat a proposé d’augmenter les paiements pour les familles avec enfants jusqu’à 2 salaires, d’augmenter les allocations pour les enfants handicapés jusqu’à 10 000 roubles, réduisant le fardeau fiscal sur le principe: plus d’enfants – moins d’impôt, exonéré 6 hectares appartenant aux familles nombreuses. Le gouvernement et la Banque centrale doivent réduire le montant de l’hypothèque à 9% et plus, a déclaré V. Ryazansky. La solution des problèmes démographiques est directement liée à la réduction de la pauvreté. «Le plus souvent, les personnes nombreuses, les retraités et les familles avec des personnes handicapées sont confrontés à la pauvreté. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la pauvreté exerce une pression sur la population et que l’État devrait aider », a poursuivi le sénateur. Parmi les formes les plus graves de soutien et d’assistance à la population, Valery Ryazansky a appelé l’introduction de la pratique du contrat social – un programme individuel de soutien aux citoyens. «Ceux qui veulent vraiment changer de vie peuvent le faire avec un contrat», a déclaré le législateur. Le président du pays a également attiré l’attention sur le fait que l’état des soins de santé dans cet État est jugé par des polycliniques, mais il est difficile d’obtenir un rendez-vous. . «Les soins médicaux devraient être disponibles dans toutes les régions de la Russie. Aujourd’hui, par exemple, le projet «Lean Clinic» est en cours de réalisation. Le temps d’attente au registre est ainsi réduit trois fois. Le président a chargé le gouvernement de la Fédération de Russie d’introduire des normes similaires dans d’autres établissements médicaux “, a ajouté Valery Ryazansky. Le sénateur a également attiré l’attention sur un autre problème grave identifié par le président: le manque de personnel. Il est nécessaire de supprimer les limites d’âge dans le programme Zemsky Doctor. “Le président a également rappelé que de nombreux retraités n’indexaient pas la pension, leur revenu dépassant légèrement le minimum vital, et que les personnes se sentant trompées, ont souligné la nécessité de prendre en compte les nuances et ont exhorté à éliminer l’injustice qui en résulte”, – a conclu Valery Ryazan.

