French News: L. Gumerova: Le message du président est rempli d’instructions claires qui doivent être suivies et appliquées

Les projets nationaux spécifiques devraient réfléchir à l’amélioration de la vie de chaque personne, a déclaré la première vice-présidente du Comité de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil de la fédération, Lilia Gumerova, représentante de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Bashkortostan, commentant le message du président de la Russie au pouvoir .

«Tout un ensemble d’initiatives annoncées concernait le soutien des familles et en particulier des familles élevant des enfants handicapés, des retraités, l’amélioration de la situation démographique, le capital maternité. En particulier, pour les familles qui élèvent des enfants handicapés, le montant de l’allocation augmente », a-t-elle noté.

Lilia Gumerova a souligné l’importance des instructions sur le sujet des soins de santé formulées lors du discours. En particulier, la poursuite des travaux sur un changement fondamental de la situation dans l’ensemble du système de soins oncologiques. “Aujourd’hui, nous avons réalisé des progrès significatifs dans le diagnostic précoce du cancer.”

«Il est important que nous parlions de soins palliatifs. Le président a rappelé dans son discours une visite dans un hospice pour enfants à Saint-Pétersbourg. J’ai visité il y a quelque temps. Dans l’hospice, il y a des enfants atteints de maladies très complexes. Ils ont besoin non seulement d’un soutien moral, mais également d’une assistance médicale qualifiée, notamment de soins à domicile. À cet égard, le président a montré l’exemple à tous les dirigeants. »Lilia Gumerova a également attiré l’attention sur la thèse du président, selon laquelle toute personne qui résout les problèmes immédiats des citoyens doit satisfaire aux exigences professionnelles les plus strictes, sentir, comprendre les gens et faire preuve d’empathie envers eux. «L’Etat, les services municipaux et la sphère sociale devraient être accueillis par vocation», a souligné le sénateur. «En général, le message était rempli d’instructions claires à suivre et à appliquer – sous forme de lois, de modifications du budget, de résolutions et de recommandations. Ils doivent tous être concrétisés », a souligné la parlementaire.

