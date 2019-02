French News: Le deuxième jour de la «session pré-vol» de l’équipage principal de l’ISS-59/60 a commencé

Source: Espace fédéral russe

# TsPK # astronautique pilotée # l’essentiel est l’ISS-59 # ISS-60 # MKS20.02.2019 15: 34Le deuxième jour de la «séance de préparation au vol» de l’équipage principal de l’ISS-59/60

Il reste moins d’un mois avant le lancement du satellite Soyouz MS-12. Et le Centre de formation des Cosmonautes Y.A. Gagarine organise la deuxième journée d’exercices d’examens complexes (POS), qui aboutira à la décision de poursuivre la formation de pré-vol de l’équipage au cosmodrome de Baïkonour, inspirée par l’excellent résultat obtenu lors de la première séance d’examen sur l’ISS RS L’équipage de l’ISS-59/60, doté d’un excellent esprit de combat, a débuté aujourd’hui pour la dernière journée des essais sur le simulateur de véhicule à moteur de transport Soyouz (TLC). Avant de prendre place à l’intérieur du module de descente, Les avions de vaisseau spatial Soyouz MS-12 Alexei Ovchinin, l’ingénieur de vol du TPK-1, Nick Haig, et le mécanicien de vol du TPK-2, 2 Christine Cook ont ​​répondu aux questions des journalistes russes et étrangers intéressés par la journée d’examen passée, ce que l’équipage avait emporté avec eux jusqu’à l’ISS. Le commandant de bord, Alexei Ovchinin, a ajouté qu’en plus de prendre des photos et d’autres objets personnels, il emporterait avec lui, en tant qu’indicateur d’apesanteur, un dachshund de chien en peluche dans un masque anti-pression qui accompagnait son équipage le 11 octobre 2018. Aleksey Nikolayevich a répondu à la question suivante: «Nous réussissons les examens dans leur intégralité, comme avant le vol précédent.» Alexander Vasin, le médecin d’équipage présent à la PLA, a souligné qu’Alexey Ovchinin et Nick Heig avaient tous réussi. examens médicaux nécessaires avant chaque vol. “Selon ces données, nous pouvons juger qu’ils sont parfaitement prêts psychologiquement et physiquement pour le vol spatial”, a résumé Alexander Vasilyevich. Après que les correspondants aient souhaité d’excellents résultats à l’examen de l’astronaute et des astronautes, le président du CPC Hero de la Fédération de Russie s’est adressé aux journalistes, Pavel Vlasov, pilote d’essai honoré de la Fédération de Russie: «Alexey et Nick forment une équipe volante et ont beaucoup survécu ensemble. Maintenant, Christina Cook les a rejoints et tous trois démontrent un bon travail d’équipe. ” Pavel Nikolayevich a déclaré avec conviction que, lorsqu’il avait été informé de la situation concernant le crash du transporteur, il avait déclaré: «Si c’était le cas, c’est seulement du point de vue de la confiance que, même dans les situations d’urgence, notre équipement permettra au vol de se terminer en toute sécurité. Négatif cette histoire ne les a pas apporté. L’intervalle minimal entre leurs départs est une décision absolument pondérée tenant compte de la condition de l’équipage. »Ce soir, à la fin du point de vente, l’équipage principal de la ISS-59/60 sera examiné et la commission résumera les résultats de la deuxième journée d’examen.

MIL OSI