French News: Le nouvel ensemble de valises BMW Montblanc x.

Source: BMW Group Munich. Parfaitement adaptée au coffre de la BMW Série 8 Coupé, la valise cinq pièces BMW poursuit sa collaboration avec l’emblématique marque Montblanc. Inspiré du mode de vie aux multiples facettes de la Californie et du concept d’un ensemble de valises parfaitement adapté à la BMW Série 8 Coupé, Montblanc a conçu une vision luxueuse répondant aux exigences d’un style de vie moderne. L’ensemble de bagages Montblanc x BMW est fabriqué à la main à Florence en cuir perforé de haute qualité, noir ou rouge, avec des pinces noires. L’ensemble exclusif, en édition limitée à 15 pièces, comprend un sac pour guitare, un sac de surf, un sac de sport, un sac à vêtements et une valise en cuir – cinq modèles différents qui s’intègrent parfaitement dans le coffre de la BMW Série 8 Coupé. La valise Montblanc x BMW souligne la prétention de leader du modèle de luxe BMW avec ses matériaux nobles et son savoir-faire exceptionnel. Le sac de guitare professionnel est doté d’une caractéristique reconnue, la bandoulière amovible. Doublée sur le côté ou comme sac à dos, la bandoulière donne au sac une touche de modernité. Le sac de guitare est doublé de néoprène à l’intérieur, protégeant ainsi le précieux contenu, tandis que deux poches pratiques à l’avant permettent de ranger notes et accessoires de guitare.Le sac de surf rond affiche un look sportif et confiant, avec un grand compartiment principal et un compartiment principal séparé Sujet mineur pour les accessoires. Grâce à ses bandoulières pratiques, le sac de surf peut être porté confortablement comme un sac à dos.Un vrai classique: le sac Duffle se présente sous un look rond et emblématique et offre beaucoup d’espace dans le compartiment principal pour une mode haut de gamme. Pour les chaussures et les accessoires, le sac Duffle dispose de deux compartiments séparés avec fermeture à glissière, tandis que le sac à vêtements à double rabattement en qualité premium offre une protection fiable contre les rides et la saleté. Un système de ventilation sophistiqué permet de ranger vêtements, boutons de manchette et autres accessoires séparément.Le solide étui en cuir avec poignée offre une organisation parfaite. Il comporte un grand compartiment principal avec des cordons élastiques, trois compartiments avec fermeture à glissière et deux autres grands compartiments pour accessoires.Le set de valises Montblanc x BMW est maintenant disponible dans le BMW Welt de Munich Prix de vente conseillé: 14 900 euros

S’il vous plaît contacter pour les demandes de renseignements:

Presse et relations publiques du groupe BMWCypselus von FrankenbergCommunications et politique du groupeMarchés et modes de vie Communications BMW, BMW Série 5, BMW Série 6, BMW Z4Tel: + 49-89-382-30641E-Mail: cypselus.von-frankenberg@bmw.de

Eckhard Wannieck Directeur Communication produits et marques BMW Téléphone: + 49-89-382-28042 Courriel: Eckhard.Wannieck@bmwgroup.com

Internet: www.press.bmwgroup.com Courriel: presse@bmw.de

Le groupe BMWLe groupe BMW, avec ses marques BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorrad, est le premier constructeur automobile haut de gamme au monde de voitures et de motos, ainsi qu’un fournisseur de services financiers et de services de mobilité premium. Le réseau de production du groupe BMW comprend 30 sites de production et d’assemblage dans 14 pays; La société dispose d’un réseau de distribution mondial avec des représentants dans plus de 140 pays.

En 2018, le groupe BMW a réalisé des ventes mondiales de plus de 2 490 000 automobiles et de plus de 165 000 motos. Le résultat avant impôt de l’exercice 2017 s’élève à 10,655 milliards d’euros et le chiffre d’affaires à 98,678 milliards d’euros. Au 31 décembre 2017, la société employait 129 932 personnes dans le monde.

La réflexion à long terme et une action responsable ont toujours été le fondement du succès économique du groupe BMW. La société a fermement ancré la durabilité environnementale et sociale tout au long de la chaîne de valeur, sa responsabilité globale vis-à-vis des produits et son engagement clair pour la conservation des ressources dans sa stratégie.

www.bmwgroup.comFacebook: http://www.facebook.com/BMWGroupTwitter: http://twitter.com/BMWGroupYouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupViewInstagram: http://www.instagram.com/ bmwgroupLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw/

MIL OSI